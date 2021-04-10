Коронавирус в Беларуси: власти знают, что они наделали 22 Наста Захаревич, «Радыё Свабода»

10.04.2021, 9:42

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Фото: Reuters

Лукашенко и чиновников Минздрава в будущей Беларуси будут судить.

Поздравляю, власти Беларуси наконец «победили коронавирус»! Как? Очень просто: отправили за решетку организаторов выставки «Машина дышит, а я — нет» Татьяну Гацуру-Яворскую и Наталью Тренину. Вместе с ними туда же отправилась их соратница из общественного объединения «Звено» Юлия Семенченко. Выставку закрыли, организаторов «закрыли» — теперь государство может спать спокойно. Если оно коронавируса не видит, значит, его и нет.

Закрытие этой выставки логично выглядит на фоне всей белорусской политики относительно пандемии. Лукашенко же давно заявил, что пандемия — это психоз, вот и борется с этим «психозом» государство по своим представлениям о психиатрической помощи. Провозглашает общество «ненормальным» и, как может, запрещает все возможные активности.

Как психические болезни долгое время были (и сейчас часто остаются) табуированной темой в обществе, так и коронавирус стал табу для властей. Его нужно не просто игнорировать — этим ситуацию не исправишь. Чтобы избавиться от заразы, ее нужно запретить. Под запрет подпадают фактически любые упоминания и тем более документальные свидетельства.

Стоит за этим всем, конечно же, большой страх, что собранные свидетельства в будущем могут быть использованы против Лукашенко и чиновников из Минздрава, если в новой Беларуси будут расследовать преступления против народа. Если будут предъявлять обвинения в умышленном введении людей в заблуждение, публичных оскорблениях умерших, подделке документов, умышленном массовом заражении в изоляторах временного содержания и других местах.

Правда всегда работает лучше любой пропаганды. Вот и на выставке не было никакой пропаганды, а были простые свидетельства людей — тех, которые болели коронавирусом, и тех, которые их лечили. Но показать эти истинные свидетельства — то же самое, что потянуть за нить и начать раскручивать клубок лжи, взаимного покрытия и вечного «ну вы же понимаете».

В моей семье два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, так что нет, я не понимаю.

Казалось бы, ну какая опасность государству от того, что люди увидят, как кто-то написал: пока был на искусственной вентиляции легких, не было воздуха? Во всем мире люди в больницах страдали и умирали от коронавируса. Но чиновничество в Беларуси, возможно, связывает эту надпись и чрезвычайную ситуацию в Витебской больнице, где из-за аварийного отключения подачи кислорода в реанимации умерли люди.

И так во всем. Власти знают, что они натворили, и нынешними репрессиями в очередной раз подтверждают, что все это было не случайно, не по глупости и не по незнанию. Что нас намеренно заражали и убивали, что нам намеренно лгали и нам намеренно отказывали в медицинской помощи на государственном уровне.

Поэтому при нынешней власти в Беларуси не будет ни памятников погибшим медикам, ни памятников пациентам и пациенткам, которых не удалось спасти. Не будет на государственном уровне уважения и благодарности всем, кто помогал друг другу. И, конечно же, не будет никакой работы над ошибками. Ведь чтобы ошибки исправить, их сначала надо признать, а это пока что не белорусский способ преодоления трудностей.

Ну правда, не признают же власти, что людей в белорусских изоляторах умышленно заражали коронавирусом и что против Татьяны Гацуры-Яворской возбуждено уголовное дело за то, что она помогала людям и показывала правду о борьбе с вирусом в Беларуси?

Нет, на такое власти точно не пойдут. Это было бы слишком гуманно.

Наста Захаревич, «Радыё Свабода»

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