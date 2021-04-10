закрыть
10 апреля 2021, суббота, 13:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус в Беларуси: власти знают, что они наделали

22
  • Наста Захаревич, «Радыё Свабода»
  • 10.04.2021, 9:42
  • 18,480
Коронавирус в Беларуси: власти знают, что они наделали
Фото: Reuters

Лукашенко и чиновников Минздрава в будущей Беларуси будут судить.

Поздравляю, власти Беларуси наконец «победили коронавирус»! Как? Очень просто: отправили за решетку организаторов выставки «Машина дышит, а я — нет» Татьяну Гацуру-Яворскую и Наталью Тренину. Вместе с ними туда же отправилась их соратница из общественного объединения «Звено» Юлия Семенченко. Выставку закрыли, организаторов «закрыли» — теперь государство может спать спокойно. Если оно коронавируса не видит, значит, его и нет.

Закрытие этой выставки логично выглядит на фоне всей белорусской политики относительно пандемии. Лукашенко же давно заявил, что пандемия — это психоз, вот и борется с этим «психозом» государство по своим представлениям о психиатрической помощи. Провозглашает общество «ненормальным» и, как может, запрещает все возможные активности.

Как психические болезни долгое время были (и сейчас часто остаются) табуированной темой в обществе, так и коронавирус стал табу для властей. Его нужно не просто игнорировать — этим ситуацию не исправишь. Чтобы избавиться от заразы, ее нужно запретить. Под запрет подпадают фактически любые упоминания и тем более документальные свидетельства.

Стоит за этим всем, конечно же, большой страх, что собранные свидетельства в будущем могут быть использованы против Лукашенко и чиновников из Минздрава, если в новой Беларуси будут расследовать преступления против народа. Если будут предъявлять обвинения в умышленном введении людей в заблуждение, публичных оскорблениях умерших, подделке документов, умышленном массовом заражении в изоляторах временного содержания и других местах.

Правда всегда работает лучше любой пропаганды. Вот и на выставке не было никакой пропаганды, а были простые свидетельства людей — тех, которые болели коронавирусом, и тех, которые их лечили. Но показать эти истинные свидетельства — то же самое, что потянуть за нить и начать раскручивать клубок лжи, взаимного покрытия и вечного «ну вы же понимаете».

В моей семье два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, так что нет, я не понимаю.

Казалось бы, ну какая опасность государству от того, что люди увидят, как кто-то написал: пока был на искусственной вентиляции легких, не было воздуха? Во всем мире люди в больницах страдали и умирали от коронавируса. Но чиновничество в Беларуси, возможно, связывает эту надпись и чрезвычайную ситуацию в Витебской больнице, где из-за аварийного отключения подачи кислорода в реанимации умерли люди.

И так во всем. Власти знают, что они натворили, и нынешними репрессиями в очередной раз подтверждают, что все это было не случайно, не по глупости и не по незнанию. Что нас намеренно заражали и убивали, что нам намеренно лгали и нам намеренно отказывали в медицинской помощи на государственном уровне.

Поэтому при нынешней власти в Беларуси не будет ни памятников погибшим медикам, ни памятников пациентам и пациенткам, которых не удалось спасти. Не будет на государственном уровне уважения и благодарности всем, кто помогал друг другу. И, конечно же, не будет никакой работы над ошибками. Ведь чтобы ошибки исправить, их сначала надо признать, а это пока что не белорусский способ преодоления трудностей.

Ну правда, не признают же власти, что людей в белорусских изоляторах умышленно заражали коронавирусом и что против Татьяны Гацуры-Яворской возбуждено уголовное дело за то, что она помогала людям и показывала правду о борьбе с вирусом в Беларуси?

Нет, на такое власти точно не пойдут. Это было бы слишком гуманно.

Наста Захаревич, «Радыё Свабода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина