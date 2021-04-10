«Потекшие» башни Кремля 8 Наталия Ромашова, lenta.ua

10.04.2021, 9:59

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Фото: Bloomberg

Решится ли Путин на полномасштабную атаку?

В пятницу, 9 апреля, завершается двухдневный визит президента Владимира Зеленского на Донбасс. В зоне ООС президент посетил передовые позиции, где в последнее время вследствие вражеских обстрелов погибают украинские защитники. В существенном обострении на фронте весь цивилизованный мир синхронно обвиняет Россию, однако у Путина настойчиво «переводят стрелки» на официальный Киев. Как долго в Кремле черное будут называть белым, и решится ли РФ, стянувшая свои войска к украинским границам, начать широкомасштабные боевые действия.

В условиях, когда украинский Донбасс находится в эпицентре внимания всего мирового полит истеблишмента, было бы, мягко говоря, странно, если бы Владимир Зеленский, как ни в чем не бывало, оставался в рабочем кабинете, расположенном на четвертом этаже главного здания на Банковой. Поэтому решение главы государства посетить наиболее «горячие» точки ООС вполне логичное во всех смыслах. Правда, визит гаранта на линию фронта не погасил кипящие там страсти. По сообщению штаба Операции объединенных сил, только за минувшие сутки было зафиксировано 11 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 9 ударов были нанесены непосредственно по позициям украинских защитников. Еще двум обстрелам вблизи Песков и Водяного подверглась гражданская инфраструктура. Тут от полученного ранения в голову погиб 22-летний уроженец Николаевщины, морпех Денис Юшко…

Непосредственно перед визитом Зеленского в зону ООС, президентский Офис сообщил, что цель поездки главы государства – поднятие боевого духа украинских военных. Удалось ли ему это сделать – вопрос спорный, поскольку на видеокадрах, поступивших в информпространство в буквальном смысле из окопов, гарант выглядел довольно уставшим и неуверенным в себе.

Владимир Зеленский побывал на позициях военных, которые расположены в 80 метрах от противника. «На этом участке фронта украинских защитников постоянно обстреливают вражеские снайперы, а территория вокруг заминирована», - сообщили в ОП. Судя по всему, все увиденное на фронте, побудило Зе к идее отправлять на передовую обитателей Печерских холмов.

«Те, кто имеет власть в Украине, должны быть на Донбассе, хотя бы по очереди... Это очень важно. Важно, в первую очередь, для бойцов. Важно понимание, что их поддерживает власть, что власть не прячется, а находится там, где действительно сложно и там, где люди- герои. Там, где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее границы. Кто будет работать потом в высоких кабинетах, если границы не будет кому защищать?», - заявил президент, в который раз подчеркнув, что Украина прилагает максимальные усилия с тем, чтобы де-факто вернуть условный режим тишины в зону боевых действий.

Ради достижения этой цели, украинская делегация в минской ТКГ, обратилась на днях к ОБСЕ с просьбой организовать экстренное заседание. Ключевая задача – решить вопрос о продлении режима прекращения огня, объявленного в конце июля прошлого года. По итогу стороны не смогли согласовать текст соответствующего коммюнике.

Спикер украинской делегации Алексей Арестович утверждает, что переговоры начинались конструктивно и на старте все поддержали идею перемирия: «На тексте заявления мы забуксовали. Российская сторона начала цепляться за всякие мелочи в формулировках… Торговались по отдельным словам, пунктам, комплексу мер. Мы обозначили, что готовы к компромиссу. Предложили оставить бюрократию в покое до момента, пока не перестанут гибнуть люди с обеих сторон. Давайте, мол, сейчас обеспечим прекращение огня, как это было в июле-августе, когда действительно почти полностью прекратилась стрельба. Мы прямо спросили у российской стороны: вы заинтересованы в том, чтобы люди не гибли? Они говорят: ну, мы хотим, чтобы стороны выполняли договоренности…».

По словам Арестовича, разговор пошел по кругу и текст заявления Минской группы так и не удалось согласовать. У Бориса Грызлова, представителя России в ТКГ своя версия произошедшего: «Предложения по снижению напряженности были заблокированы Киевом».

Предложения – это очередная попытка Кремля, который по-прежнему жестко придерживается формулы «их там нет», кровь из носа юридически оформить прямые переговоры Украины и так называемых «ЛДНР».

Кстати, многие российские эксперты склонны к мнению, что именно с целью подтолкнуть Зеленского к прямому контакту с сепаратистами, что позволит России остаться над схваткой, выступая в роли «миротворца», связаны нынешние маневры войск РФ вблизи украинских границ. Однако очевидно, что Киев на подобный «прогиб» не согласится ни при каких обстоятельствах. Тем более, в условиях, когда весь мир указывает Путину, что Москва имеет прямое и непосредственное отношение к войне на Донбассе.

Вчера к плеяде зарубежных лидеров, призвавших Кремль поумерить военно-боевой пыл, присоединилась и немецкий канцлер. В ходе телефонной беседы с Путиным Ангела Меркель, о чем говорится в официальном сообщении правительства ФРГ, прямо призвала российского президента «сократить военное присутствие у границ Украины». Кремль же передал суть разговора в совершенно другой интерпретации: «Президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины». Кто поверит в очередную и откровенную информационную манипуляцию Российской Федерации – вопрос риторический.

Однако, несмотря на критику в адрес Кремля, отголоски которой звучат буквально во всех уголках мира, у Путина продолжают разыгрывать постановку «моя хата с краю».

Вчера замглавы путинской Администрации Дмитрий Козак, сменивший Владислава Суркова в роли «куратора» постсоветкого направления, дал пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд громких и неоднозначных заявлений. С одной стороны, он выказал предположение, что никакой большой войны не будет, а происходящие сейчас события – «пиар» Украины. С другой – прямо заявил, что РФ вмешается, если Киев пойдет в наступление на Донбассе.

«Когда у них что-то там случайно загорится, предсказать трудно. Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница (город, где во время войны в Югославии убили тысячи мирных жителей – ред.), мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», - заявляет Козак. При этом, говоря о вооруженных формированиях «ЛДНР», он подчеркнул, что они «уже достаточно закалены в боях и в состоянии удерживать атаку». Надо понимать – до подхода российских сил…

Козак также отметил, что Украина якобы предлагала добавить в делегацию вместо сепаратистов представителей избранных местных властей до 2014 года. Как известно, в последний раз выборы в местные советы на неподконтрольном Донбассе проводились в 2010-м и там победили представители Партии регионов. На такое предложение, как уверяет замглавы АП российского президента, он отреагировал предложением ввести в переговорный процесс и президента, избранного в 2010 году (то есть Януковича), на что последовал категорический отказ. В украинской делегации отрицают даже сам факт разговора подобного содержания.

«Начало боевых действий – это начало конца Украины. Это самострел. Это выстрел себе не в ногу, а в висок. Нужно отметить, что господин Зеленский заявил, что единственный путь разрешения конфликта на Донбассе – вступление Украины в НАТО. Где Украина, где НАТО? Это тоже начало развала Украины будет, если украинцы попробуют решить конфликт таким образом», - заключил Козак, на заявления которого отреагировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. «Вот чем нас точно уже не удивить, так это угрожающей риторикой из Москвы. Для чего это им нужно? Очень просто: их машина пропаганды работает на усиление накала ситуации и на усиление давления. Важно понимать: это давление не только на Украину, но и на других участников Нормандского формата, на все те страны, которые поддерживают нашу территориальную целостность. А если уж в Москве продолжат упоминать трагедию в Сребренице, то не лишним будет всякий раз уточнять: почему же Россия блокировала с помощью своего права вето в Совбезе ООН соответствующую резолюцию, в которой убийство людей в Сребренице классифицировалось как геноцид», - подчеркнул советник Ермака. Он также заверил, что Украина не заинтересована в какой-либо эскалации военного противостояния: «Наша армия готова к любому развитию событий, но государственный приоритет остается неизменным – это всегда ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны. Украина ценит жизнь своих граждан и поэтому для нас обострение ситуации на Донбассе – это действительно серьезно. Это не риторика, не пропаганда, и не дипломатические игры. А вот то, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций, – весь мир четко видит».

Следует отметить, что заявления, которые озвучил вчера Козак – не первые. Ранее в подобном тоне выказывался и глава российского МИДа Лавров, и путинский пресс-секретарь Песков. Однако самое главное заключается в том, что в Кремле не могут ни одним фактом подтвердить обоснованность своих голословных обвинений о грядущей «атаке Киева».

Это не украинские войска сегодня увеличивают свое присутствие на линии разграничения с так называемыми «республиками». Это российских войск становится все больше и больше вблизи украинских границ, что подтверждается не только выводами отечественного военного и политического руководства, но и разведданными многих стран мира, на которые ссылаются, делая свои оценки ситуации, в том числе, в НАТО. Именно это – свершенный факт, но факты Кремлю не интересны и там настойчиво продолжают опровергать свою причастность к войне на Донбассе.

Более того, в смертных грехах у Путина продолжают обвинять всех, кто находит явные следы российских преступлений на украинской земле. С такими подходами необходимо осознавать одну простую вещь: чтобы мы не объясняли стороне РФ касательно ее агрессивных действий на границе с нашей страной, там никто и никогда это не признает. Тактика Кремля уже четко проявилась и заключается она в том, чтобы обвинять Украину, «которая готовится к агрессии». Зачем они это делают? Военные эксперты считают, что для того, чтобы если действительно у российского руководства созреет идея начать войну или более массовые боевые действия на Донбассе (а некоторые кремлевские «башни» - в том числе, так называемая «грушная», спикером которой является Владислав Сурков – предлагают подобные концепции), была возможность обвинять во всем Киев: мол, мы же предупреждали заранее…

Россия традиционно обвиняет в агрессии ее жертву, поэтому ключевая задача украинского руководства – не дать массированной агрессии состояться и показать Путину, что цена его планов будет слишком высокой во всех отношениях: как с точки зрения реакции населения РФ, так и с позиции международного сообщества. Но в любом случае, очевидно, что на Путина уже сегодня необходимо совершать жесткое превентивное давление. И главная проблема Банковой состоит в отсутствии четко продуманной канвы, вследствие чего Украина лишь рефлексирует на поведение агрессора, совершая тактические оборонные шаги в разных сферах: военной, информационной и дипломатической.

Несмотря на показательную «игру мышцами» РФ, большинство военных экспертов сходятся во мнении, что если бы Россия действительно планировала полномасштабную атаку, она ничего не демонстрировала бы на показ, действуя неожиданно и максимально замаскированно. Но это, конечно же, вовсе не означает, что угроза, существующая все семь лет непровозглашенной войны, исчезнет сама собой...

Наталия Ромашова, lenta.ua

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