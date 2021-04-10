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Опытный путешественник рассказал, как не заразиться COVID-19 в поездках

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  • 10.04.2021, 10:58
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Опытный путешественник рассказал, как не заразиться COVID-19 в поездках

Гилберт Отт летал по всему миру целый год и избежал коронавируса.

Опытный путешественник рассказал, почему в самолете сложно заразиться коронавирусом, и как минимизировать риск на отдыхе, сообщает Daily Mail (перевод – ria.ru).

Эксперт и тревел-блогер Гилберт Отт, который часто перемещается между Европой и Америкой, рассказал, что летал по всему миру целый год и не заразился коронавирусом.

«Я чувствую себя в большей безопасности в самолете, чем во многих закрытых помещениях». Он добавил, что фактически является живым доказательством того, что международные путешествия могут быть безопасными.

В частности, в 2020 и 2021 годах Гилберт несколько раз летал в Санторини, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Он сделал не менее 10 тестов на коронавирус и результаты были отрицательными.

«Я чувствую себя спокойнее в самолете, рядом с людьми, которые прошли тестирование и получили отрицательный результат, чем во многих других местах ближе к дому», – утверждает Отт.

По его словам, за последний год он провел в полетах 60-80 часов.

Для путешествий Гилберт советует лучше выбирать направления, где тестирование на COVID-19 является обязательным или высок уровень вакцинации. Это снизит риск столкнуться с зараженным коронавирусом. Также, он отметил, что стоит выбирать места назначения с хорошей погодой, где легко можно заниматься спортом и обедать на свежем воздухе.

Останавливаться он рекомендует в виллах или домах, чтобы избежать общих вестибюлей, тренажерных залов и других объектов, где невозможно контролировать свое окружение.

Также, по словам Гилберта, стоит выбирать для путешествия города или страны, где люди серьезно относятся к протоколам безопасности.

Из мест, которые он посетил, Гилберт назвал лучшими Грецию и Калифорнию.

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