Ученые обнаружили в Албании загадочный город времен Александра Македонского 10.04.2021, 11:06

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Несколько столетий он считался затерянным.

Ученые нашли на севере Албании следы древнего города времен Александра Македонского. Они находятся на территории современного Бушате, пишет lenta.ua.

Первые результаты раскопок в городе были обнародованы изданием Cambridge University Press еще в феврале текущего года. Тогда специалисты сообщили, что им удалось найти несколько предметов старины, которые могут указывать на наличие на данной территории древнего поселения. После ряда лабораторных исследований удалось установить, речь идет о городе, несколько столетий считавшемся затерянным. Главной находкой археологов стали два непрерывных участка массивной крепостной стены, которые были возведены в IV веке до нашей эры. Само поселение могло занимать площадь примерно в 20 гектаров.

Специалисты отмечают, что город времен Александра Македонского в свое время строился по принципиально новой методике. Для поселения выбиралась холмистая местность на относительно небольшом расстоянии от водоема. Это позволяло постоянно наблюдать за окружающей обстановкой и быть готовыми к атаке на город. Несмотря на значительный уклон, стены поднимались вверх по холму, создавая треугольник.

Ученым удалось установить, что в строительстве города применяли три вида камня, включая известняк. Он выступал скрепляющим материалом и использовался для заполнения пустот.

В ходе раскопок специалисты нашли множество различных артефактов, среди которых амфоры, кухонная утварь, посуда и многое другое. Также на территории города обнаружена монета времен Деметрия I Полиоркета, который правил Македонией в период с 294 по 288 годы до нашей эры.

На территории современной Албании также находились древние города Скодра и Лиссос. По словам специалистов, появление третьего населенного пункта говорит о том, что Македония быстро развивалась, а численность ее населения увеличивалась.

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