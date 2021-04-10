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«Обняла дочку и сказала: ты молодец, я тобой горжусь»

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  • 10.04.2021, 11:26
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«Обняла дочку и сказала: ты молодец, я тобой горжусь»

Рассказ матери школьницы, которая написала на асфальте «Жыве».

Дочь минчанки Ирины Ворочковой зовут Евгения, ей 13 лет. Обычно, если Женя идет гулять, в 21.00 она уже дома, но 29 марта в указанное время ребенка все еще не было. Примерно через час мама стала волноваться и ей звонить. После того как девочка сняла трубку, телефон подростка взял следователь и сообщил, что Евгения находится в милиции. Ирина поехала туда и там уже узнала: ее дочь написала на асфальте «ЖЫВЕ», чем совершила пикетирование, которое не было разрешено Мингорисполкомом, сообщает tut.by.

— Женя человек творческий, поэтому то, что у нее с собой был баллончик с краской, для меня не удивительно. Вечером 29 марта она гуляла с двумя друзьями. Когда они шли по улице Пулихова, дочка достала баллончик, нарисовала на траве сердечки и написала на пешеходной дорожке «ЖЫВЕ», — описывает ситуацию Ирина. — Рядом, как оказалось, стоял бус с милицией. Сотрудники заметили, что она сделала, и ребят забрали.

Подростков привезли в Партизанское РУВД Минска. О задержании дочки, продолжает Ирина, сразу ей никто не сообщил. Ближе к 22.00 мама начала волноваться, что на улице поздно, а ребенка нет, и стала сама звонить Жене. В 22.10 девочка сняла трубку.

— В этот момент телефон у Жени взял следователь. Он сообщил, что дочь задержана, ее опрашивают, и попросил приехать. «Что случилось?» — спросила я, он ответил, что объяснит на месте, — рассказывает Ирина.

По словам женщины, когда она приехала в РУВД, ей сказали: «Ожидайте». Она стала уточнять у дежурного данные сотрудника, который задержал ее дочь, и того, кто общается с ее ребенком, но, говорит, ответа не получила. В итоге женщина оставила жалобу.

— Когда я была в милиции, приехали родители двоих других детей. Я так понимаю, следователь позвонил им после разговора со мной, — говорит Ирина и снова возвращается к ситуации с Женей. — Дочь опрашивали в присутствии педагога, меня к ней не пустили. Когда их общение закончилось и детей вывели, следователь рассказал, что Женя написала на асфальте «ЖЫВЕ». Правонарушение совершила она, а ее друзья — свидетели. Я поинтересовалась, а давно ли у нас считается преступлением то, что дети рисуют на асфальте. На что мне пояснили: она же написала слово «жыве». Я рассмеялась, обняла дочку и сказала: «Ты молодец, я тобой горжусь».

В тот день, продолжает Ирина, никаких бумаг им на руки никто не давал. В связи с этим женщина оставила вторую жалобу. В ней, говорит, написала, что Женю допрашивали без нее и ей как матери не дали ознакомиться с протоколом опроса ребенка.

— Позже Женя мне рассказала, что их задержали где-то в 19.30 (в протоколе написано, что правонарушение девушка совершила около 20.30. — Прим. ред.). Выходит, примерно два с половиной часа мне никто не сообщал, что ребенок в милиции, — не скрывает эмоций собеседница. — Ранее мы с дочкой обсуждали, если так случится, что ее вдруг задержат, она сразу же должна сказать: «Мне 13 лет» — и попросить позвонить родителям. Женя рассказывает, что позвонить мне ей не давали.

«Сказали, вы же понимаете, слово «жыве» в сочетании с еще одним словом очень много чего означает»

Домой мама с дочкой вернулись к часу ночи. Ирина сразу же написала классной, предупредила о сложившейся ситуации. Утром следующего дня, как позже узнала мама, в школу позвонили из милиции и попросили предоставить характеристику на Евгению.

— 30 марта мы съездили с дочкой на Пулихова, я хотела посмотреть на надпись, которую она сделала. К тому моменту «ЖЫВЕ» уже частично смыл дождь, — делится наблюдениями собеседница.

8 апреля Ирине позвонили из Партизанского РУВД. Женщину позвали в милицию на беседу.

— Я объяснила, почему моя дочка написала «ЖЫВЕ» по-белорусски. Женя с трех лет танцует народные танцы. Белорусская культура у нее в крови чуть ли не с рождения, — вспоминает тот разговор мама. — На это мне ответили, что у молодежи не принято говорить на белорусском. К тому же, сказали, вы же понимаете, слово «жыве» в сочетании с еще одним словом очень много чего означает. Я ответила: не понимаю. В итоге мне распечатали протокол административного правонарушения.

В документе написано: Ирина не выполнила обязанности по воспитанию своей несовершеннолетней дочери, которая 29 марта около 20.30 вблизи дома № 51 по улице Пулихова нанесла на асфальте надпись «ЖЫВЕ» краской фиолетового цвета из баллончика, чем нарушила порядок проведения массового мероприятия. Это выразилось в принятии ею активного участия в пикетировании, которое не было согласовано с Мингорисполкомом. Сделала она это, указано в протоколе, «с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов». В итоге нарушила ч. 1 ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Но поскольку в момент правонарушения школьнице было всего 13 лет, протокол составили на маму — ч. 1 ст. 10.3 КоАП (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Наказание по этой статье — штраф до десяти базовых (290 рублей).

Получила Ирина и ответы на жалобы, которые оставляла в милиции. В первом сообщалось: «29 марта около 23.30 в фойе Партизанского РУВД при передаче вам малолетней Евгении сотрудником Партизанского РУВД вам разъяснялось, где, в какое время, кем и за что задержана Евгения, а также названа должность, фамилия, имя и отчество сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних, производившего разбирательство».

В ответе на второе обращение указано: опрос проводился в соответствии с требованиями ПИКоАП.

По словам Ирины, с родителями друзей дочери она не связывалась. Вызывали ли их куда-то еще, не знает. В ближайшие две недели их с Женей должны пригласить на комиссию по делам несовершеннолетних.

— Как Женя себя чувствует после этой истории?

— Нормально, перекрасила волосы в малиновый цвет, — шутит мама. — Инспектор, которая составляла на меня протокол, объяснила, что на учет нас могут и не поставить. А если уже поставят, то поставят — мы абсолютно спокойны.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома tut.by не удалось.

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