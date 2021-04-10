Аукцион веселого академика 2 Телеграм-канал «Серпом По»

10.04.2021, 11:55

1,984

Как Остап Бендер на аукционе при покупке стульев с бриллиантами.

Суббота задалась. С погодой повезло. «Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля». С утренним чаем страна получила укол веселья.

Академик Гинцбург, главный научный начальник «Спутника V», начал повышать ставки с утра, выкрикивать, посмеиваясь, новые, более выгодные предложения. Как Остап Бендер на аукционе при покупке стульев с бриллиантами.

Раньше Гинцбург говорил, что его вакцина даст иммунитет на два года. А утром Александр Леонидович встал с кресла и, словно Великий комбинатор, «негромко сказал «двести» - «Спутник V» дает пожизненный иммунитет:

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам».

Страна обалдела. Задохнулась от счастья. С уважением оценив «кипучий и могучий» потенциал 70-летнего академика.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».