«Нас вдохновил Сергей Тихановский» 2 Светлана Нарская, «Штодзень»

10.04.2021, 12:01

1,696

История жительницы Гомельской области, которая продолжает борьбу за свободу.

Родилась я в Ветковском районе, на родине дипломата и политического деятеля Андрея Громыко, в деревне Новые Громыки. Мой отец преподавал черчение и физику, а также работал директором сельской школы. Разговаривали мы дома и в школе исключительно на родном языке.

К сожалению, трагедия на Чернобыльской АЭС не обошла и мою семью. было понятно что случилось что-то ужасное, но узнать возможности не было. Оставить родной край тоже нельзя, в сельсовете запрещали. Для понимания: невозможно было представить, чтобы директор школы уехал... все жители испугались бы, поэтому пришлось ждать... через 4 года уже был другой подход – всех почти насильно выгоняли из родной деревни. Меня, как всегда, летом отправили в пионерский лагерь, а мать сильно заболела. Переезд был очень тяжелым, мы уезжали в неизвестность.

В 1995 году я поступила на филологический факультет по специальности белорусский язык и литература. Это был еще тот период, когда единственным государственным языком был белорусский, когда демократические ценности и плюрализм мнений ценились, когда было трудно, но мечта о лучшей жизни давала надежды. Среди одногруппников была популярная такая шутка: «у нас все предметы на языке, только физкультура – на русском».

Первые изменения, свидетельствовавшие о том, что государство меняется не в лучшую сторону, я заметила в студенческие годы. Сначала поменяли флаг, потом отодвинули на второй план язык. Но все равно мы не понимали, насколько существенно поменяется страна. Понимание всего пришло позже, когда я работала учительницей.

Нас вдохновил Сергей Тихановский

Меня вдохновил Брест. Точнее, сопротивление брестчан строительству аккумуляторного завода. Тогда впервые и в Гомеле я вышла «покормить белок» в парк. И с каждым разом было все больше тех людей, которые тоже делились своими мыслями, своими взглядами. И я чувствовала себя там как среди своих друзей, соратников, единомышленников. Было желание что-то изменить, во-первых, отношение к языку, влияние общественности к существенным вопросам города и страны. Чтобы люди не были «терпимыми» и ленивыми. Была тревога за язык, за нацию, ощущение, что мы его теряем.

Сергей Тихоновский дал возможность нам всем перезнакомиться и подружиться. Он приглашал нас, рассказывал о проблемах, которые были не только у нас, но и у других людей, в других городах. Возмущение пришло после первых репрессий в Гомеле. И чем больше было репрессий – тем большим становилось возмущение. Было не понятно, почему нельзя собираться людям на улице? Почему нельзя разговаривать друзьям?

Именно на меня началось давление с 7 мая. Были и штрафы, и сутки, и разговоры с милиционерами, и дежурство милиционеров возле дома и захват меня как особо опасной и т.д. После этих событий я начала поддерживать всех, кто подвергался репрессиям. Я начала ходить на суды. Также люди потом приходили ко мне на суды. Потом мы к ИВС совместно передачи носили…

Я тогда думала так: «если я не поддержу друзей, которые тоже борются за правду, то я предательница». Много времени занимала такая поддержка, особенно в августе, сентябре и в октябре, но я не могла иначе.

Как я стала блогершей

Мое задержание один из моих соседей снял на мобильный, а потом этот материал был выложен в сети. Это началось 3 июля. Просмотров было не очень много, зато комментарии были смешными. Получилось давольно прикольно. И я с тех пор пыталась снимать сама видео и сделала свой канал. Там я попробовала готовить памятки для людей. Как вести себя в милиции? Как писать в прокуратуру? Отдельно записывала людей после судов.

Сейчас на канале почти 3,4 тыс. подписчиков.

О выборах

Я не ставила подпись ни за кого. И в выборы, к сожалению, я не верю, от них осталось только название. Хотя и были достойные кандидаты. Было уже понятно, что выборов не будет, если стали препятствовать регистрации кандидатов, а потом еще и задерживать, и провоцировать. Результат был уже предсказуемым. Но многие люди открыли глаза и увидели, что происходит на самом деле. Что людей насилуют, оскорбляют, сравнивают со скотом...

Я была наблюдателем на выборах. Это был феерический опыт! В первый день на участке для голосования, где я проводила наблюдение, я посчитала по головам 30 человек, а в протоколе в конце дня написали 223! Жалобы в прокуратуру и высшие комиссии не дали результата. О чем тут еще беседовать?

У протестов никаких «кукловодов», кроме товарищей из МВД и КГБ, не было. Именно они провоцировали все больше и больше. Прокуратура на нарушения избирательного законодательства не реагировала также. Таким образом, по закону решить невозможно, Интернет отключен... А что остается делать молодежи, если нет интернета? Именно идти на улицу! Вот результат: насилие на улицах и в РОВД.

Как живется в эмиграции

Сейчас в Киеве у меня чуть больше возможностей. Я могу свободно и открыто говорить то, что я думаю. Помогаю психологически соратникам, делаю видео...

Кто-то сейчас говорит, что нельзя было с цветами ходить, а надо было более радикально бороться. Кто-то говорит наоборот: что если цветы, могли всех перестрелять. На самом деле мы победили! Люди начали сплачиваться, разговаривать на родном языке, преодолели страх... Мы сформировали гражданское общество. Это успех! Песни, стихи, культура... Можно сказать, лучшее оружие в данный момент-язык! Национально освободительное движение – Путь к победе! Большое количество людей уже показало, что они есть и их большинство. У нас многовековая культура, мы не жаждем к России или Польше. Мы – белорусы!

Светлана Нарская, «Штодзень»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».