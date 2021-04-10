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Военная хунта Мьянмы назвала сроки проведения «выборов»

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  • 10.04.2021, 12:17
Военная хунта Мьянмы назвала сроки проведения «выборов»

Дату озвучена впервые.

В Мьянме военная хунта заявила, что проведет «выборы» в течение двух лет. Об этом сообщает Reuters.

Объявленый срок является первым после того, как военные захватили власть 1 февраля и арестовали президента.

Представитель хунты бригадный генерал Зоу Мин Тун заявил на пресс-конференции в столице Нейпьито, что страна «возвращается к нормальной жизни», и вскоре правительственные министерства и банки возобновят полноценную работу.

В то же время, местные новостные агентства сообщили, что в пятницу в городе Баго, войска обстреляли из винтовок демонстрантов, выступающих против переворота. По меньшей мере 10 человек были убиты.

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