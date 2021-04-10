Военная хунта Мьянмы назвала сроки проведения «выборов»1
- 10.04.2021, 12:17
Дату озвучена впервые.
В Мьянме военная хунта заявила, что проведет «выборы» в течение двух лет. Об этом сообщает Reuters.
Объявленый срок является первым после того, как военные захватили власть 1 февраля и арестовали президента.
Представитель хунты бригадный генерал Зоу Мин Тун заявил на пресс-конференции в столице Нейпьито, что страна «возвращается к нормальной жизни», и вскоре правительственные министерства и банки возобновят полноценную работу.
В то же время, местные новостные агентства сообщили, что в пятницу в городе Баго, войска обстреляли из винтовок демонстрантов, выступающих против переворота. По меньшей мере 10 человек были убиты.