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Народ — очень мощная сила

  • 10.04.2021, 14:28
  • 2,968
Народ — очень мощная сила
Фото: «Наша Ніва»

А при хорошей организации он наверняка станет непобедимым.

Телеграм-канал «Мнения» опубликовал письмо читателя о подготовке в Беларуси акций нового формата:

— Одно наблюдение перед описанием - многие идеи, критика лидеров, каналов и т.д. в чатах часто отфутболиваются тем, что у нас децентрализация, самоорганизация и «безлидерный» протест. Это отчасти верно, но, по мнению автора, работает только на локальном уровне при решении местных проблем и организации небольших акций, по большей части символических (видеосъемки, ленточки-флаги, чаепития и пр.)

Для организации массовых акций, как были летом и осенью, дворовые чаты не подходят и нужен более широкий информационный канал для согласованности действий, поэтому этим введением хочу отрезать все последующие предложения наподобие «возьми и организуй».

Народ — очень мощная сила, с которой не сможет справиться никто, если он сам того не позволит.

А при хорошей организации он наверняка станет непобедимым.

Мы хотим забастовок, массового бойкота товаров, неоплаты коммуналки и прочих вещей, по сути своей причиняющих вред экономике.

Но есть проблема — не все готовы пожертвовать своим комфортом (и это нормально, в движении всегда активно участвует меньшинство, даже в Мьянме немало людей продолжило работать несмотря на террор и убийства военных).

Отсюда, собственно, идея, допускающая сравнительно небольшое количество активных участников — забитые дороги.

Дороги являются по сути кровеносными сосудами экономики, и если в этих сосудах появятся тромбы (пробки), она будет хуже функционировать.

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