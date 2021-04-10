«Власти отчаянно пытаются перевести стрелки, понимают, что это приговор» 2 10.04.2021, 15:23

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Фото: «Радыё Свабода»

Песня белорусских пенсионеров на марше произвела на них сильное впечатление.

Все-таки давняя та, ноябрьская еще история, когда окруженные черным кольцом пенсионеры пели про страну, которая поднимается на бой с «С фашистской силою темною/ С проклятою ордой!», произвела сильное впечатление на белорусские власти, пишет телеграм-канала «Письма к дочери».

На самом деле не только эта история, конечно. За последнее время было столько всяких историй, вызывающих неприятные для властей ассоциации, что все и не перечислишь. Даже пытаться не буду.

Вот уже который месяц власти отчаянно пытаются перевести стрелки. Пытаются убедить, что «темные силы» это не про них. Потому что понимают, что приклеившееся клеймо «фашизма» — это приговор. Окончательный и не подлежащий обжалованию. И мне кажется, по состоянию на текущий момент, высшей точки эта компания достигла вчера. Когда прокуратура завела уголовное дело за геноцид белорусского народа во время Второй мировой войны.

Потому что, заклеймить фашистами недовольных не вышло. Сколько ни рассказывай про мифических фашистов под БЧБ, а люди смотрят по сторонам и видят, что так далеко искать не надо. Потому что, никакой лубочный фашизм в телевизоре не сравнится с реальностью текущей жизни.

Так уж сложилось, что фашизм ассоциируется не с трусами сомнительной идеологической расцветки. Он ассоциируется с лагерями для «острокопытных», районами, превращенными в гетто, пленными, выстроенными у стены и людьми в красивой черной форме, которые загоняют женщин в костел.

Вот, поскольку внутри страны перевести стрелки не получилось, так власти решили выйти на новый, международный уровень. Как я понимаю, фашистов они теперь будут искать в Польше, Литве, администрации Байдена. Среди Ангелы Меркель какой-нибудь поищут.

Уверен, беларусская прокуратура, если ей правильно поставить задачу, сможет и кроманьонцев привлечь за геноцид неандертальских предков.

Я категорически сомневаюсь, что у них получится отбелить красивую черную форму. Слишком высокие ставки власть сделала ради этого малопочетного звания, чтобы их можно было чем-нибудь перебить.

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