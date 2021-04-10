Три кита и большая черепаха: что ждет американскую валюту и рубль 10.04.2021, 15:30

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Прогноз финансового консультанта.

На какую валюту делать ставку сегодня в этом таком изменчивом, или волатильном, валютном мире? «Делай что хочешь — все равно пожалеешь», - говорил мудрец, правда, по другому поводу. Чтобы не пожалеть о бесцельно потерянных средствах, спросим у эксперта: реально ли, что доллар и рубль могут уйти на самое дно, и если да - кто будет первым? И чего в ближайшее время ожидать на валютном рынке? Окажет ли поддержку валюте цена на нефть, которой предрекают рост до 70 долларов за баррель к концу года?

В комментарии myfin.by финансовый консультант Михаил Грачев высказал свою точку зрения о ситуации на валютном рынке.

«Море волнуется раз…»

– На международном валютном рынке изменения возможны. С большей долей вероятности может произойти так, что в течение ближайших двух-трех месяцев и в перспективе до конца года доллар США будет снижаться по отношению к основным валютам. Точно так же, как у нас в Беларуси, есть валютная корзина Национального банка, на мировом рынке отслеживаются изменения доллара в валютной корзине, основную долю в которой занимает евро (его доля около 60%, остальные проценты делят британский фунт, японская йена, канадский доллар и другие валюты). Снижение индекса доллара к этой корзине весьма вероятно.

Причина в том, что утверждена первая программа помощи экономике США в размере 1,8 трлн долларов. Она уже начала действовать в середине марта. На кону сейчас стоит новая, объявленная президентом Байденом, программа поддержки экономики Соединенных Штатов, которая включает 4 подпрограммы. Если в первом случае все по финансированию было понятно, то со второй программой, которая рассчитана на 3-4 трлн долларов, есть вопросы. Дело в том, что на реализацию этой программы Байден планирует использовать деньги от повышения налогов на крупные корпорации, чего последние категорически не приемлют. Поэтому далеко не факт, что эта программа будет принята.

Но при этом даже тех финансовых вливаний, которые уже сделаны, достаточно для того, чтобы экономика США начала разогреваться. Сейчас там успешно идет вакцинация. Есть прогнозы по росту экономики к концу года порядка 6-7%. Реально ли это - мы увидим по осени.

Этот фактор финансовых вливаний будет оказывать давление на доллар США. Есть вероятность, что будет расти фондовый рынок. К слову, на прошлой неделе индекс Доу-Джонса обновил исторический максимум.

Три кита и большая черепаха

Но все эти факторы никоим образом не скажутся на покупательной способности доллара — это раз, на его ликвидности — два, и на востребованности доллара США как мировой резервной валюты — три.

Вот это те три кита или три слона, на которых находится большая черепаха американской экономики. И вот эти три кита никуда не денутся — это факт. Доллар был, есть и будет. И если будет меняться его курс, то это не скажется на здоровье самого доллара. Поэтому списывать его со счетов не то чтобы преждевременно, но вообще не рационально.

«И корабль плывет»

Что касается российского рубля, то он ведет себя точно так же, как валюты развивающихся рынков. Он достаточно волатилен и подвержен определенным факторам риска, прежде всего таким, как цены на энергоносители, которые поддерживают его на плаву и удерживают курс. Мы видим, что на этой неделе цена нефти марки Brent укрепилась выше 63 долларов за баррель. Она снижалась в моменте, но благополучно скорректировалась. Цена нефти сейчас вполне комфортно себя чувствует. И вероятность того, что стоимость нефти поднимется к концу года к 70 долларам и закрепится там, достаточно высока, потому что это будет связано с разогревом мировой экономики. Его ожидают после того, как человечество наконец справится с пандемией коронавируса.

А второй фактор, который может потянуть рубль в обратную сторону — это санкционное давление со стороны США и других западных стран. Это уже привело к тому, что последние недели был заметный выход нерезидентов РФ из облигаций Федерального займа.

Но в то же время ОФЗ пользуются активным спросом в самой России и фондовый рынок РФ растет очень хорошо. За 2020 год число физлиц, пользователей так называемых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), значительно выросло и на 2021 год прогнозируют дальнейший рост. С этой точки зрения, российскому рублю мало что грозит.

Поэтому будем наблюдать за изменениями цен на энергоносители и доллара.

Если говорить в целом, изменения курсов валют не влекут за собой изменений покупательной способности валют, в том числе российского рубля. Все-таки при любых обстоятельствах российская экономика самодостаточна. Есть, конечно, политические риски и шоки, но для того и существуют правительства и финансовые институты, чтобы правильно на них реагировать.

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