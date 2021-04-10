Медики назвали необычные способы укрепления иммунной системы 10.04.2021, 15:39

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Особенно актуально это весной.

Во время пандемии коронавируса вопрос укрепления иммунной системы как никогда актуален. Есть простые способы, которые позволят усилить защитные функции организма, пишет lenta.ua.

Продукты растительного происхождения

Обратите внимание на бобовые, крупы, фрукты и ягоды. Не игнорируйте зелень и листовые овощи. Осенью стоит употреблять гранат, цитрусовые, имбирь, шпинат, клюкву, облепиху, укроп, петрушку, лук, капусту. Кстати, замороженные ягоды не менее полезны, чем свежие.

Напитки

Нужно ежедневно пить много горячих напитков. Можно пить разные виды качественного чая и травяные сборы. В чай можно добавить шиповник, облепиху, цитрусовые, бузину и другие полезные ингредиенты.

Спокойствие

Нервное напряжение - это главный враг здоровья и иммунитета, поэтому стоит найти правильные способы снятия стресса. А вот спиртные напитки для успокоения употреблять не рекомендуется: напротив, такая привычка негативно отражается на защитных функциях организма.

Активность

Не забывайте двигаться каждый день. Зарядка, бассейн, гимнастика, спортивный зал. Стоит каждый день ходить пешком, поскольку пассивный образ жизни — враг иммунитета.

Сон

Необходимо увеличить время ночного сна. В холодное время года организму нужно немного больше время для полноценного восстановления. Это не только поможет усилить защитные функции организма, но и чувствовать себя с утра бодрее.