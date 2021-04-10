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Министр обороны Украины: Надеемся получить план действий по членству в НАТО в этом году

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  • 10.04.2021, 16:41
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Министр обороны Украины: Надеемся получить план действий по членству в НАТО в этом году

За последние семь лет Украина очень много сделала на пути вступления в Североатлантический Альянс.

Украина рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2021 году, заявил министр обороны страны Андрей Таран. Заявление министра опубликовано на сайте МО, пишет liga.net.

"За последние семь лет Украина очень много сделала на этом пути (вступления в НАТО – ред.), что было засвидетельствовано предоставлением нам статуса партнера НАТО с расширенными возможностями летом прошлого года. Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение плана действий по членству в альянсе в этом году", – заявил Таран.

По словам министра, получение ПДЧ – первоочередной приоритет политического руководства Украины для усиления обороноспособности государства. Он выразил уверенность, что евроатлантическая интеграция является залогом суверенитетом и территориальной целостности Украины, и от такого решения выиграют и Украина, и НАТО.

6 апреля в разговоре с генсеком НАТО Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО – единственный путь к завершению войны на Донбассе.

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