Родители о «невмешательстве в образовательный процесс»: Тогда пусть не рассчитывают на «добровольные» взносы на ремонт 5 10.04.2021, 17:03

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Белорусы высказались по поводу одного из нововведений в Кодекс об образовании.

«Палата представителей» в первом чтении утвердила Кодекс об образовании. В нем, помимо прочего, оговорено, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. Если есть вопросы, они обязаны будут обращаться к руководству учреждения образования.

«Брестская газета» попросила родителей поделится своим мнением по этому поводу. Вот их ответы:

«Могу сказать, что уже начали «промывать» детям мозги… На своей семье испытано».

«Нынешняя система образования абсолютно не подходит современным детям, плюс ко всему этому оказывают сильное «патриотическое» давление. Нет слов».

«Теперь более 35 детей могут в классе учиться в начальной школе. Что они там курят? Как одному учителю донести информацию до такого числа учеников? Как детям вообще изучать, когда учитель не сможет уделить ему внимание. Сами бы чиновники, пошли так поработали».

«Ок, тогда пусть не рассчитывают на «добровольные» взносы от родителей на ремонты школ, раз они такие самостоятельные».

«Нужно точно прочитать, что там указано. Чтобы понять, что имелось в виду. И писать целыми родительскими комитетами петиции за отмену некорректных изменений! Нам нужно участвовать в этом. Молчать уже нельзя».

«Ни одна реформа образования, начинавшаяся когда-либо, не была доведена до конца. И эта не дойдет. Сочувствую родителям школьников. Вас лишили прав».

«Специально почитала существующий Кодекс об образовании. Так вот, согласно ему, родители имеют право участвовать в управлении учреждением образования, защищать права и законные интересов школьников, знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами учебной деятельности своих детей и т. д. Если в кодекс внесут поправки, то под формулировку «неправомерное вмешательство» можно будет подогнать любой вопрос родителей, любую претензию. Чего уж там, давайте на школу переложим и насущные вопросы: пускай будят детей, собирают на уроки, покупают пособия, форму, принадлежности, уроки с детьми делают – ведь это тоже часть образовательного процесса! Ай, грустно все это, нет сил».

«Т. е. когда ко мне ребенок подойдет с просьбой помочь с домашкой, то я ему скажу: «Извини, дорогой, ничем не могу помочь, мне нельзя вмешиваться в образовательный процесс». Было бы смешно, если бы не было б так грустно».

«Понятно, для чего это все делается: чтобы еще меньше белорусского языка, истории, побольше идеологии, как надо родину любить, и чтобы родители, которым не все равно, не могли и слова сказать. А вот как деньги собирать на нужды школы – это никаким законом не запретят. Хотя, о чем это я – сейчас у нас период такой, не до законов».

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