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Россия загнала себя в глухой угол

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  • Александр Коваленко
  • 10.04.2021, 17:14
  • 4,464
Россия загнала себя в глухой угол

Теперь московские элиты решают, что делать дальше.

Конечно, переброска сил и средств к границам Украины позволила Москве и Ново-Огарево решить целый ряд локальных задач. Отвлечь внимание населения от внутренних проблем, привлечь внимание к себе мирового сообщества, развернуть политический шантаж и вынуждать мировых лидеров к диалогу и т.д.

Но в Кремле и на Фрунзенской набережной и даже в Ново-Огарево, понимают, что если они прямолинейно откатят назад, то это будет демонстрацией слабости.

И вот теперь московские элиты решают, что делать дальше. Поджав хвост, развернутся взад и дальше поглядывать через плечо, как бесперспективно деградируют метастазы «русского мира», или на потеху Сергею Шойгу устроить маленькую войнушку, которая может для них завершится тотальных провалом и колоссальными потерями, причём не только в технике и живой силе, но и сокрушительным ударом на международной арене.

Нервы за поребриком натянуты до звенящих струн, особенно у тех, кому эта эскалация совершенно не нужна и деребанить бюджет, как и тратить напиленное вместе со своими детьми и внуками, они хотели бы и дальше, в куда более спокойной обстановке, на просторах цивилизованного западного мира, на лазурном береге и тропических островах, а не где ни будь на курортах «Северной Кореи 2.0».

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, sprotyv.info

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