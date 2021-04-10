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Столбцы вышли с плакатами на акцию солидарности

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  • 10.04.2021, 17:17
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Столбцы вышли с плакатами на акцию солидарности

Один за всех и все за одного!.

Жители Столбцов выражают поддержку задержанной правозащитнице Татьяне Гацура-Яворской. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что Татьяна Гацура-Яворская, основательница общественного объединения «Звено», организатор выставки «Машина дышит, а я - нет» является подозреваемой по статье 293 ч. 3 Криминального кодекса - «финансирование или материальное обеспечение массовых беспорядков».

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