Столбцы вышли с плакатами на акцию солидарности 1 10.04.2021, 17:17

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Один за всех и все за одного!.

Жители Столбцов выражают поддержку задержанной правозащитнице Татьяне Гацура-Яворской. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что Татьяна Гацура-Яворская, основательница общественного объединения «Звено», организатор выставки «Машина дышит, а я - нет» является подозреваемой по статье 293 ч. 3 Криминального кодекса - «финансирование или материальное обеспечение массовых беспорядков».

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