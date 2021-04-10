Столбцы вышли с плакатами на акцию солидарности

Столбцы вышли с плакатами на акцию солидарности1
- 10.04.2021, 17:17
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Один за всех и все за одного!.
Жители Столбцов выражают поддержку задержанной правозащитнице Татьяне Гацура-Яворской. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
Напомним, что Татьяна Гацура-Яворская, основательница общественного объединения «Звено», организатор выставки «Машина дышит, а я - нет» является подозреваемой по статье 293 ч. 3 Криминального кодекса - «финансирование или материальное обеспечение массовых беспорядков».