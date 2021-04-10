«Давайте дожмем режим лукавого» 3 10.04.2021, 18:29

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Именно забастовкой сделать это проще и быстрее всего.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо от читателя:

- Как мы хотим победить, ничего не делая? Если бы наши деды сидели по углам и тряслись, мы бы проиграли войну.

Друзья, единомышленники, действительно ли так плохо обстоят дела с нашей забастовкой? Сможем ли мы решить нашу проблему с режимом? Сможем ли мы забыть тысячи репрессированых? Сможем ли мы забыть, без вести пропавших и убитых наших граждан? Сможем ли мы забыть геноцид и террор, который воцарился на нашей земле?

Друзья, неужели мы не хотим жить в свободной и демократической стране, где есть свобода слова и верховенство закона, где государственные служащие работают не на режим, а на граждан нашей страны?

У нас нет другого выбора. Режим нужно уничтожить, дожать! Именно забастовкой сделать это проще и быстрее всего.

Сможем ли мы? Каждый из нас должен задать этот вопрос себе: "Смогу ли я?" Давайте докажем всем, что мы можем покончить с режимом лукавого!

Как вам идея начать всебелорусскую забастовку с 1 мая?

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