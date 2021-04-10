Ученые: Антарктику ожидают беспрецедентные события 1 10.04.2021, 18:00

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Предсказание исследователей Университета Рединга в Великобритании.

Исследователи Университета Рединга в Великобритании предсказали, что как минимум треть площади шельфовых ледников в Антарктике могут обрушиться в море. Об этом специалисты сообщили изданию Geophysical Research Letters (перевод — korrespondent.net).

Ученые смоделировали климат в данном регионе и спрогнозировали состояние Антарктики после таяния ледников.

В нынешнем столетии глобальное потепление спровоцирует повышение уровня температуры на полтора-два и четыре градуса Цельсия. Таким образом, шельфовые ледники, которые играют роль так называемой пробки для схода льда с берега в океан, начнут стремительно таять. Это приведет к неминуемой катастрофе.

Каждый год лед с поверхности шельфового ледника тает, стекает в зазоры и опять замерзает. Однако проблема в том, что большое количество талой воды может расколоть ледник, вследствие чего он рухнет в море.

Среди самых "опасных" ледников, которые подвержены таянию в первую очередь, Ларсена С, Шеклтона, Пайн-Айленда и Уилкинса.

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