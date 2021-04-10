Зеленский и Эрдоган начали переговоры за закрытыми дверями 2 10.04.2021, 18:13

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Фото: president.gov.ua

Президент Украины находится с официальным визитом в Турции.

В Стамбуле началась встреча за закрытыми дверями президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Турцию Зеленский прибыл сегодня вместе с супругой Еленой. Из аэропорта они отправились в резиденцию президента Турции — дворца Хубер. Там и проходит встреча с Эрдоганом, сообщила «Униан» пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

"Президенты Украины и Турции поприветствовали друг друга и прошли к месту проведения встречи с глазу на глаз. Членов официальной делегации Украины встретил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу", — говорится в сообщении.

Также при сопредседательстве президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

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