Зеленский и Эрдоган начали переговоры за закрытыми дверями

Зеленский и Эрдоган начали переговоры за закрытыми дверями2
- 10.04.2021, 18:13
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Президент Украины находится с официальным визитом в Турции.
В Стамбуле началась встреча за закрытыми дверями президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Турцию Зеленский прибыл сегодня вместе с супругой Еленой. Из аэропорта они отправились в резиденцию президента Турции — дворца Хубер. Там и проходит встреча с Эрдоганом, сообщила «Униан» пресс-служба главы государства.
"Президенты Украины и Турции поприветствовали друг друга и прошли к месту проведения встречи с глазу на глаз. Членов официальной делегации Украины встретил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу", — говорится в сообщении.
Также при сопредседательстве президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.