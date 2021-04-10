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В центре Берлина разбили протестный лагерь в поддержку Навального

  • 10.04.2021, 18:27
В центре Берлина разбили протестный лагерь в поддержку Навального

Активисты планируют оставаться перед Бранденбургскими воротами один месяц, призывая освободить политзаключенных.

Перед Бранденбургскими воротами в Берлине активисты разбили палаточный лагерь в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего тюремный срок во Владимирской области. Предполагается, что "лагерь демократии" будет оставаться в центре немецкой столицы на протяжении одного месяца, передает в субботу, 10 апреля, агентство dpa. Организатором акции является находящееся в процессе организации объединение Unkremlin, пишет dw.com.

Активисты требуют освобождения Навального и всех остальных политических заключенных в России. На плакатах, в частности, написаны требования "остановить путинский террор", прекратить реализацию проекта "Северный поток - 2" и "лишить лицензии телеканал RT".

По данным организаторов, в ближайшие дни в протестном лагере выступят ряд представителей российской оппозиции, в том числе журналистка и политическая активистка Ольга Романова.

Алексей Навальный, отбывающий реальный срок в ИК-2 в Покрове, с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. По словам его адвоката Ольги Михайловой, у политика выявлены 2 межпозвоночные грыжи, а руки начали терять чувствительность.

ЕС, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

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