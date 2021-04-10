Федынич: Посыл был и остается прежним - каждому надо работать над собой, чтобы убить в себе раба 10.04.2021, 18:44

Фото: praca-by.info

Один из лидеров профсоюза РЭП высказался про новшества в Трудовом кодексе.

«Палата представителей» в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, которые очень существенно ограничивают права трудящихся.

Новшества в Трудовой кодекс сайту praca-by.info прокомментировал один из лидеров Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

-Что сегодня делает власть? Если коротко, чем хуже дела в экономике, чем жестче давление на людей труда. Наниматели в подавляющем большинстве понимают ситуацию, и даже сегодня не готовы увольнять всех, кто попал под административный арест – у человека есть оправдательный документ, это не прогул. Но сейчас «мудрецам» захотелось сделать любое административное задержание прогулом, который станет основанием для увольнения. А сколько известно случаев случайных задержаний людей, которые не участвовали ни в каких акциях? Не счесть.

Более того, вопрос о политических забастовках. Сегодня гражданин РБ голосует на разных уровнях: на местных, областных, республиканских выборах – без голосов граждан выборы считаются несостоявшимися. А если гражданин не доволен нынешней властью – местной, областной, республиканской? Значит, гражданина лишают права голоса, оставляя ему возможность на кухне за чашкой чая выражать свое недовольство? Тогда опишите, в каких случаях и при каких условиях может проводиться политическая забастовка, которая позволяет реализовать конституционные права граждан. Одни запреты не приведут ни к чему хорошему, это не диалог власти с гражданами, это узурпация власти и стремление загнать граждан в гетто, где есть только дом-работа-дом – и никакого инакомыслия.

Видите, до чего дошло «законотворчество»? Сегодня для увольнения члена профсоюза нужно заблаговременно уведомить профсоюз. Сейчас работника и профсоюз хотят предупреждать только в день увольнения! Как сможет защитить своего члена профсоюз, даже если и захочет его защитить? Правильно – никак. А если член профсоюза попал под административный арест (ведь в законопроекте не указано, по каким конкретно статьям – по любой), то профсоюзному комитету вообще не удастся защитить этого человека. Даже если такая возможность дана коллективным договором. Списки на увольнение людей готовит не наниматель, а спецслужбы: в списки попадают работники, подлежащие увольнению не по профессиональным признакам, а как люди с гражданской позицией, отличной от государственной. Так вот, наниматели скоро могут остаться без профессионалов, а с набором работников, которые не смогут выпустить качественную продукцию. Но сегодня об этом никто не думает, власти это не интересно. Власти нужно зажать народ. Но одними репрессиями страну из кризиса не выведешь.

Принятие подобного закона должно стать черной меткой для «депутатов» «палаты представителей»: не могут избранники народа принимать решения против своего народа.

- До какой степени становится уязвимым любой работник в случае принятия озвученных поправок?

- Сегодня никто не застрахован от административного ареста, и не только по статье 23.34. Если ты попал под административный арест, значит, завтра уже не работаешь. Если я как наниматель ценю этого сотрудника и хочу, чтобы он остался, от меня ничего уже зависит – команды поступают извне.

Посыл был и остается прежним: каждому надо работать над собой, чтобы убить в себе раба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».