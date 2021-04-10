В крупных городах Украины появятся центры вакцинации от коронавируса 10.04.2021, 19:32

Такие центры планируют открыть летом на базе выставочных центров.

Министерство здравоохранения Украины планирует в начале лета открыть в городах-миллионниках крупные центры для вакцинации от COVID-19, сообщил zn.ua главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«В городах-миллионниках мы хотим сделать крупные вакцинальные центры — Киев, Львов, Харьков, Запорожье. В таких городах они могут себя оправдать», — рассказал он журналистам в субботу.

Ляшко отметил, что такой центр, в частности, в Киеве, может вакцинировать до 10 тыс. человек в сутки. Вместе с тем, он подчеркнул, что такие центры смогут «оправдать себя» только если вакцины будет достаточно.

По словам Ляшко, в настоящее время «прописывается алгоритм работы таких центров», в частности, на базе выставочных центров. Первые центры вакцинации с учётом графика поставки вакцин могут открыться в июне-июле.

К концу 2021 Кабинет министров планирует вакцинировать от COVID-19 70% взрослого населения страны. Такое количество правительство рассчитал, выполняя указ президента о разработке плана вакцинации. Он уточнил, что, по данным статистики, 70% взрослых - это в 24 млн человек.

"Поэтому до конца этого года стоит задача провести 47 млн прививок. Чтобы это сделать, нам нужно рассчитать минимальное количество прививок в месяц. Так, с мая по декабрь нам нужно проводить 5-6 миллионов прививок", - отметил главный санврач.

По его словам, в стране есть возможность проводить столько вакцинаций. Он пояснил, что, согласно пессимистическому сценарию, в Украине смогут проводить по 45 млн прививок в месяц, с оптимистическим - 10-11 млн, из наиболее реалистичным - 6,8-7 миллионов. Выполнение этих сценариев будет во многом зависеть от наличия вакцин, от медперсонала и наличии желающих вакцинироваться, добавил Ляшко.

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