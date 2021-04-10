закрыть
10 апреля 2021, суббота, 20:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ИП: Давайте честно, нас истребляют как вид конкуренции

2
  • 10.04.2021, 19:38
  • 1,386
ИП: Давайте честно, нас истребляют как вид конкуренции

Кому мешают уличные лотки с овощами и фруктами?

Предприниматели намерены обратиться в правительство с вопросом: почему идет борьба с легальной торговлей на улице на фоне игнорирования нелегального бизнеса, который процветает в столице, пишет сайт naviny.online.

Борьба за выживание уличной торговли овощами и фруктами ведется не первый год. Власти Минска неоднократно грозились прикрыть этот бизнес, но ипэшникам худо-бедно удавалось отбиваться и продлевать аренду площадок под торговлю плодоовощной продукцией. Хотя лотков по городу становилось все меньше и меньше, в некоторых районах они и вовсе исчезли, а в новостройках места уже не продают.

Сейчас в столице осталось около 150 киосков, хотя четыре года назад их насчитывалось более 250.

Во время прямой линии 3 апреля заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко сообщил, что состоялась встреча с предпринимателями, на которой были доведены требования, соблюдение которых необходимо при реализации плодоовощной продукции в нестационарных торговых объектах.

«До 1 июля владельцы лотков должны установить КСА (кассовые суммирующие аппараты. — ред.) и терминалы для безналичной оплаты. Кроме того, им необходимо обеспечить выполнение противопожарных и санитарных правил», — подчеркнул Трущенко.

При этом чиновник обратил внимание, что не все предприниматели соблюдают кассовую дисциплину и санитарно-эпидемиологические требования

«Вы уж извините, но спустили опять распоряжение прижать вас посильнее — хотят закрыть»

Директор фирмы Наталья, которая занимается продажей овощей и фруктов с 2010 года, рассказала, что с начала апреля их ежедневно стали «кошмарить» проверяющие органы. Причем называется это не проверкой, а мониторингом, потому что при проверке должно быть выписанное предписание.

Самое обидное, говорит Наталья, что сами проверяющие, не скрывая, возмущаются: «У нас есть распоряжение сверху. Вы уж извините, но спустили опять распоряжение прижать вас посильнее — хотят закрыть».

«На моей фирме девять лотков. Сначала из администрации района приходили, осматривали внешний вид объектов, потом из центра недвижимости перемеряли землю. Сейчас ежедневно появляется санстанция — проверяют документы, товар, сертификаты качества, санитарные книжки, маски, антисептики. За день на одном месте могли приехать и проверить всё это по три раза», — жалуется предпринимательница.

На ее требование проверить заодно товары, которые продаются рядом буквально с земли без документов — сало, колбасу, рыбу, сыр — проверяющий цинично ответил: «А зачем мне это надо? У меня предписание проверять юридические лица».

Наталья говорит, что цепляются в основном по мелочам, потому что все документы и сертификаты в порядке. Угрожают конфискацией, например, за то, что нет этикеток на ягодах, помидорах и прочих товарах с указанием производителя, страны происхождения, условиями хранения и прочим.

«У меня наклейки на ящиках, а мне говорят, что я должна отксерокопировать информацию с ящика и наклеить на каждое яблоко и помидор. Как это возможно?» — возмущается собеседница.

Еще одна претензия касается того, что продавцы должны наизусть знать все сроки хранения товара.

«А удостоверение качества зачем? — задается вопросом Наталья. — В сертификате всё указано: дата изготовления и сроки хранения товара, а мне говорят: “Проводите инструктаж”».

Эти проверки, по словам Натальи, уже довели одного из ее директоров до больницы — на нервной почве началось обострение хронического заболевания. При этом сталкивается с этой проблемой она не одна, многие ее знакомые ипэшники жалуются на аналогичные действия с начала апреля.

«Мне не понятно это предвзятое отношение. Такое впечатление, что все силы сейчас брошены на то, чтобы рассматривать под лупу мелкую розницу. Этот мониторинг проводится для того, чтобы собирать и суммировать наши нарушения, а когда мы придем продлевать разрешение на торговлю на последующий период, нам скажут, что мы являемся злостными нарушителями — то нет этикетки, то маркировки, то две подгнившие хурмы — в общем, нас есть за что закрыть, — предполагает Наталья. — При этом говорят, что все это будет доложено главе города. Хорошо, докладывайте, но доложите еще и наши положительные стороны. Почему не учитывается мнение потребителей о том, что мы нужны и что цены у нас, например, в два раза ниже, чем в магазинах».

По ее мнению, санстанция — это удачно выбранный орган, потому что на практике нет ни одного работающего объекта торговли, где бы эта служба не могла найти нарушение.

«Они есть везде и у всех, иначе надо держать еще троих человек с тряпочкой, которые будут, например, протирать пыль. Это улица, уличные условия: ветер, снег, солнце, масса других сопутствующих вещей. Но этого никто не хочет учитывать. Хотя зайдите в магазин и посмотрите, как люди ковыряются в ящиках: там тоже бывают гнилые мандарины и лимоны», — сокрушается Наталья.

Самое обидное, по ее словам, что нелегальных торговцев, которые стоят рядом, при этом никто не трогает.

«На вопрос, почему вы не проверяете торговцев салом и рыбой, которые продают товар прямо на улице, без документов и условий, мне отвечают: “Это не наша компетенция, нам это не интересно”. Так на что направлена ваша компетенция, если не на заботу о здоровье людей?» — задается вопросом предпринимательница.

Если уничтожат организованную торговлю на улице, на ее месте расплодятся нелегалы, уверены предприниматели

Сейчас от ипэшников требуют до 1 июля установить кассовые суммирующие аппараты и терминалы для безналичной оплаты. Они не против закупить необходимое оборудование.

По словам Натальи, это увеличит оборот предположительно на 50%, потому что многие уходят без покупки, потому что у них есть возможность рассчитаться только карточкой.

Другое дело, что оборудование стоит приличных денег, а лоточников в конце сезона закроют.

«Давайте честно: нас истребляют как вид конкуренции. Я не знаю, кому это выгодно и кому нужно, но мы уже устали с этим воевать. Уже который год нас грозят закрыть. Доводят до такого состояния, чтобы мы сами ушли», — говорит директор фирмы.

По ее мнению, если уничтожат организованную торговлю на улице, на ее месте расплодятся нелегалы.

«Если мы уйдем, на наши места придет нелегальная торговля. Посмотрите, что творится в центре города, на Сурганова напротив “Академкниги”, сколько там торгуют с земли. Километры нелегальной торговли по всему городу», — говорит предпринимательница.

Несколько лет назад индивидуальные предприниматели вместе с чиновниками разработали целый план, чтобы легализовать всех продавцов и за счет этого пополнялся бюджет города.

Все места, где стоят нелегальные торговцы, можно продать с аукциона. Одно место стоит, по словам Натальи, около 20 тысяч долларов, плюс ежемесячная аренда и налоги. И таких мест в столице сейчас больше сотни.

В Октябрьском и Советском районе практически не осталось ни одного лотка, в новых районах лотков нет, зато нелегальная торговля процветает.

«Когда-то киоски тоже были не в угоду, на их место пришли “табакерки”. Возможно, мы стали неугодны, и придет монополист, который будет этим заниматься», — предположила Наталья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина