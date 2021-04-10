«Группа Вагнера» превратилась в «частную армию» Путина 10.04.2021, 19:50

3,284

Наемники ЧВК «Вагнер» использовали в Ливии оборудование, находящееся на вооружении регулярной армии РФ.

Российское формирование наемников, известное как «Группа Вагнера» превратились в «частную армию» президента России Путина. Статья об этом появилась в газете Telegraph, пишет sprotyv.info.

Как пишет Telegraph, на рассекреченных США спутниковых снимках видно, как Россия осуществляет поставки танков и самолетов наемникам ЧВК «Вагнер» в Ливии. Наемники ЧВК «Вагнер» использовали в Ливии оборудование, находящееся на вооружении регулярной армии России, отмечается в публикации.

Согласно снимкам, сделанным американскими спутниками-шпионами, в Ливии используются российские системы ПВО SA-22, военные грузовые самолеты Ил-76 и противоминные бронированные машины, пишет издание.

В статье акцентируется внимание на том, что наемники «Группы Вагнера» особенно активны в Сирии, Ливии и странах Африки к югу от Сахары, где в награду за вооруженную поддержку им предоставляется доступ к энергетическим ресурсам, золоту и другим драгоценным металлам.

В то время как эксперты в области безопасности заявляют, что «Группа Вагнера» расширяет военную мощь России, поддерживая слабые или незаконные режимы, газета Telegraph пишет, что группировка превратилась в «частную армию» Путина.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию заявил, что наемники «Вагнера» во главе с Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина», продемонстрировали факт того, «насколько быстро меняется современная война».

По его словам, это темное военизированное формирование представляет собой серьезную проблему для вооруженных сил Запада. «Британия и ее союзники должны быть готовы противостоять наемникам, необходимо повысить боеготовность к пагубным последствиям их деятельности», — сказал Уоллес.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».