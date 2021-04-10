Что происходит с ценами на минской Комаровке 10.04.2021, 20:03

Фото: Myfin.by

Продавцы сетуют, что людей на рынке стало значительно меньше.

Журналист myfin.by Антон Зарудницкий наведался на легендарный минский рынок, чтобы расспросить у продавцов на Комаровке – как идет торговля? И узнать цены на самые популярные продукты: мясо, молочку, овощи и фрукты.

Мясо белого медведя

По прибытии мы сразу отправилась в мясные ряды. Так как народу под куполом Комаровки в обеденное время откровенно мало, внимания продавцов к потенциальным покупателям было предостаточно.

Фото: Myfin.by

Поблагодарив за предложение дегустации всяческих вкусностей, мы поинтересовались у Натальи Жгировской, лишь в сентябре ставшей ИП, а до того работавшей в мясных рядах продавцом, – «идет ли торговля»?

– Народ стал меньше покупать – наверно это связано с тем, что посевная на носу – много же людей хотят купить и деревья, и семена. Это тоже траты. А Пасха? А пост? Есть те, кто его соблюдает, – у нас каждый год торги в это время плохие.

Но если этот год сравнить с прошлым, то он лучше – в 2020-м была первая волна COVIDа и людей не было совсем. Сейчас, хоть статистика не менее печальна, народ повеселее ходит. А год назад 3-4 покупки за день – это было «свята».

Фото: Myfin.by

Даже в пост самым ходовым товаром у Натальи Михайловны является «мясо белого медведя» – сало. «Его можно съесть кусочек и насытится, а колбасы можно и полкило съесть и через час опять идти к холодильнику. Народ все больше натуральные продукты покупает – сало, кровяную колбасу, сальтисон. Я четверть века тут торговала, но лишь в сентябре осмелилась и стала работать на себя. И не жалею! Ведь ко мне приходят люди, которые уже внуков вырастили – и с ними ко мне ходят», – поведала Наталья Михайловна.

Товар у работника с Комаровки с 26-летним стажем – от разных поставщиков – как частников, так и государственных мясокомбинатов: «Набор большой, выбор огромный, но так как спрос сейчас маленький, поэтому все в небольших количествах делается и малыми партиями привозится – чтобы все свежее было».

А по осени она торгует даже продукцией из дичи, от охотников: «Лосиная колбаса, оленина, вяленая колбаса из дикого кабана – ежегодно этот нестандартный набор у нас появляется. И за этими деликатесами гурманы приходят годами», – рассказала Наталья Михайловна.

По ее словам, раньше, до пандемии и закрытия границ, многие постоянные покупатели постоянно брали у нее сало: «В Америку, на Брайтон-Бич сало – это обязательный гостинец». Как так – поинтересовался журналист, помянувший сцену из «Брата-2» – как можно его провезти в США?

Фото: Myfin.by

«Наши люди могут все. Умудряются даже белорусское сало контрабандой в Америку провезти. В тот же Израиль оно постоянно ездило, и не с гастролями, – ведь там-то ничего подобного не купишь. Ухать-то уехали, а вкусы-то остались!», – рассказала Наталья Жгировская.

Мясокомбинаты поднимают цены

Ее коллега Лариса стала за прилавок лишь год назад, став совмещать работу директора фирмы и продавца. По ее словам, народу сейчас мало лишь в будние дни, а в выходные заметно больше.

«Все зависит от зарплат – вот выплатят числа 10-го деньги, так и поток покупателей заметно шире будет. Это ассортимент примерно одинаково продается – что мясо, что сало, что колбасы, а вот людей в начале любого месяца мало», – рассказала она.

Решившая не так давно попробовать хлеба продавца Лариса не жалуется – времена не лучшие, но жить можно. Ее фирма закупает продукцию в основном у фермеров и частников, но торгует и продукцией мясокомбинатов. Вся она ежедневно проходит проверку в лаборатории Комаровского рынка:

«На весь товар у меня есть сертификаты качества. Раньше у меня было много колбасных точек, потом чуть поменялся профиль. Меня многие поставщики знали, предлагали свою продукцию. А нам остается выбирать – с кем работать», – рассказала Лариса.

Фото: Myfin.by

Директор фирмы и продавец в одном лице поведала и о том, что цены на весь спектр товаров растут постоянно – несмотря на указания властей не поднимать их: «То один мясокомбинат поднимает цены – на 50 копеек, рубль, два, то другой. Это идет постоянно, каждый год».

Цены в мясных рядах (за кг):

Сало – 10 – 25 рублей;

Сало, копченое ольхой – 25 рубля;

Вырезка телячья – 39,50 рублей;

Филе индейки – 40 рублей;

Индейка со свининой – 26 рублей;

Колбаса из индейки – 30-36 рублей;

Рулет из индейки – 14 рублей;

Колбаса «Палермо» говяжья – 40 рублей;

Бастурма говяжья – 40-46 рублей;

Говядина сыровяленая – 40 рублей

Говядина нежирная – 40 рублей;

Полендвица «деревенская» – 36 рублей;

Полендвица «рождественская» – 35,90 рублей;

Корейка – 20 рублей;

Колбаса печеночная – 16 рублей;

Колбаса «деревенская» – 30 рублей;

Колбаса кровяная с гречкой – 14,90-16,50 рублей;

Колбаса говяжья – 25,90 рублей;

Колбаса «Бабушкин рецепт» - 34-35,90 рубля;

Язык в шпике – 25 рублей;

Язык «праздничный» – 33,50 рублей;

Грудинка – 17,90-18,90 рублей;

Рулет «поросятина молочная» – 17 рублей;

Язык в ушах – 29 рублей;

Сальтисон «домашний» – 14,90-17,90 рублей;

Филей «саксонский» – 34 рубля.

ЗОЖ – не про нас

В молочных рядах, где торгуют не кефиром да молоком с молокозаводов, а собственной продукцией, было пустовато. То ли покупателей мало и продавцы не привозят из-за этого свою продукцию, то ли к обеду распродали ее и отправились домой, к своим коровкам.

Фото: Myfin.by

Ольга продает собственную продукцию, привозя ее из агрогородка Крупица (за Самохваловичами) дважды в неделю. «Мои родители-пенсионеры держат две коровы, а творог, сметану, масло, делаю я. Привожу по 25-30 кг творога, летом больше, разной жирности. Минчане предпочитают тот, что пожирнее. Процент не скажу – лаборатория его не определяет. Сметаны – литра по 4, масла – 1-1,2 кг, топленого - грамм по 800», – рассказывает Ольга.

«Попробуйте молодую брынзу – утром только подоила корову», – зазывает приятного вида дама. Знакомимся и удивляемся не только факту того, что еще утром вкуснейший сыр был «в корове». Оказалось, что живущая в Пуховичском районе Валентина Николаевна более 30 лет назад бросила минскую квартиру и переселилась в глушь.

«Вы придите сюда, когда я приезжаю со своим товаром! Во-о-от такую очередь сфотографируете. Я три раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье) приезжаю, – около 11, и примерно к двум часам все продаю. У меня 10 коров в лесу ходят, я на хуторе в Пуховичском районе живу – деревня Заперинье в 7 км от трассы Слуцк-Старые Дороги. Дою аппаратом, работников нет – сами вкалываем как проклятые. Как говорится, в колхозе богатым не будешь, а горбатым – точно», – шутит Валентина Николаевна.

Ее «норма» – 30- 50 кг творога, 1,5 кг брынзы, 15 литров молока. Сметану в этот раз она не привезла – учится ее грамотно делать – на повышение квалификации отправили приемные дети.

Фото: Myfin.by

«Всего я воспитала (с племянниками) 35 детей. А творог вожу на Комаровку с года постройки этого купола – с 1980-го. После Чернобыля я с мужем и тремя детьми переселилась на хутор в чистую зону, чтобы спасти их и от радиации, и от загазованного столичного воздуха. Бросила 4-комнатную квартиру на Рафиева, и поехала жить в лес», – говорит Валентина Николаевна.

Со временем семья занялась фермерством, но сейчас отказалась от этого – возраст и нажитые болячки не дают возможности.

«Мне уже 66, держим для себя хозяйство. Страшно бросать все это. Во-первых, у меня приемные дети, они приезжают – есть где их принять и чем покормить. Ну и заработок какой-никакой», – говорит Валентина Николаевна.

Цены в молочных рядах:

Творог – 10 рублей

Сметана – 5 рублей (за 0,5 литра)

Масло – 25 рублей

Сыр – 30-35 рублей

Брынза – 25 рублей

Меняю диплом на прилавок

Продавец зелени, 20 лет работающая на рынке, отметила, что людей на рынке стало меньше. «По сравнению со временем, когда у белорусов были деньги, процентов на 50 меньше покупателей».

Ее коллега Татьяна подобными наблюдениями поделиться не может, так на рынке без году неделя: «Я заканчиваю строительный техникум. Сейчас у меня диплом, и я решила устроиться на подработку. Работаю две недели – все отлично: коллектив хороший, веселый, и с деньгами неплохо. А сегодня просто день нетоварный – холодно, мало людей на улице», – рассказала она о причинах недовольства коллег.

Муж с женой из деревни Залесье Дзержинского района выращивают в подсобном хозяйстве белорусские сорта картошки («Скарб», «Королева Анна», «Вектор») и несколько раз в неделю привозят урожай на Комаровку. «Все сорта родят хорошо, а урожайность мы не меряем. Есть картошка с высоким и низким содержанием крахмала, - люди любят разную, и мы соответственно выращиваем всякую», –делятся они с журналистом секретами коммерческого успеха.

Фото: Myfin.by

Вся картошка – по 1,80 рубля. За раз (а приезжают они по три раза в неделю) обычно продают по 30-50 кг. «В последнее время покупателей стало меньше. А сейчас еще и начало месяца – в эти дни всегда народу мало – зарплаты еще не выдали», – поясняют они.

Фото: Myfin.by

Рядом с «бульбай» – морковка, свекла, лук – все свое, «товарного вида», в среднем по 2,50 за кг. «Работаем впятером – бабушка помогает, дети у нас есть», – рассказывают они о семейном подряде из трех поколений.

Цены на овощи:

Картофель – 0,79 – 1,80 рубля;

Капуста – 1-1,20 рубля;

Капуста (ранняя) – 4,50 рубля;

Морковь – 1 - 2,50 рубля;

Лук – 1,50-2,50 рубля;

Свекла – 1-2,50 рубля;

Перец – 5,80 – 9,50 рублей;

Помидоры – 3,20-15 рублей;

Помидоры «черри» - 4,50-8,50 рублей;

Огурец – 3,50-7,50 рубля;

Редис – 6,50 – 8,50 рубля;

Дайкон – 4,99 рубля;

Чеснок – 12 рублей;

Чеснок (молодой) – 1,5 – 2 рубля (за головку);

Лук салатный (красный) – 4-12 рублей;

Кабачок – 3,50-7 рублей;

Пекинская капуста – 5 рублей;

Брокколи – 7 рублей;

Цветная капуста – 8,50 рублей;

Баклажан – 5-7,95 рублей;

Тыква - 3-8 рублей;

Редька (зеленая) – 1 рубль;

Редька черная – 1-2 рубля;

Петрушка – 15 рублей;

Укроп – 12-15 рублей;

Салат – 15 рублей;

Салат «айсберг» - 8 рублей;

Щавель – 15-20 рублей;

Кинза – 25-35 рублей;

Шпинат – 15-35 рублей;

Базилик – 50 рублей;

Тимьян - 50 рублей;

Розмарин – 50 рублей;

Мята – 40-50 рублей;

Руккола – 30-35 рублей;

Зеленый лук – 10-15 рублей;

Черемша – 1-3 рубля (за пучок);

Корень сельдерея – 7 рублей;

Квашеная капуста – 4 рубля;

Огурцы бочковые – 4 рубля;

Хрен – 5 рублей;

Имбирь – 12-20 рублей.

Дорогой интернационал

Завсегдатаи Комаровки знают, что в центре открытого рынка есть место, где продаются дорогие фрукты со всего света. С полдюжины точек, расположившихся друг против друга, продают одну и ту же продукцию по непривычным для рынка ценам.

Судите сами: Ананас (Коста-Рика) – 15 рублей за кг (вместо 2,5 – за «стандарт»), апельсин (Испания) – 8,90-9,50 рублей (3-5), мандарины (Израиль) – 7,90 рублей (3,50-4,50), лимон (Испания) – 8,50 рублей (5-6), киви (Греция) – 6,90 рублей (4-5), виноград (Перу) – 9-12 рублей (3,50 - 6), авокадо (Мексика) – 6,50 рубля (2-5), груша (Аргентина) – 5 рублей (3-4), голубика (Испания) – 79 рублей.

Фото: Myfin.by

Только греческая клубника стоит столько же – по 18-19 рублей.

Продавцы дорогого товара «держат оборону» и общаться отказываются, лишь подтвердив, что поставками всего ассортимента занимается одна фирма.

Фото: Myfin.by

Цены на фрукты:

Яблоко – 1,50-2,80 рубля;

Груша – 2,30-8 рублей;

Апельсин– 3-9,50 рублей;

Грейпфрут – 2,50-5 рублей;

Мандарин - 2,50-6,99 рублей;

Лимон 4-6 рублей;

Лайм – 15 рублей;

Виноград 3,50 – 15,50 рублей;

Ананас –2,5 рубля;

Авокадо – 2-6 рублей (за шт);

Гранат – 1,90-8,50 рублей;

Инжир – 20 рублей (за 8 шт);

Айва – 6,50-7 рублей;

Киви 3-7 рублей;

Клюква – 12-15 рублей;

Голубика – 65-79 рублей;

Клубника – 15,50-19 рублей.

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