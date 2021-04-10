закрыть
10 апреля 2021, суббота, 20:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что происходит с ценами на минской Комаровке

  • 10.04.2021, 20:03
Что происходит с ценами на минской Комаровке
Фото: Myfin.by

Продавцы сетуют, что людей на рынке стало значительно меньше.

Журналист myfin.by Антон Зарудницкий наведался на легендарный минский рынок, чтобы расспросить у продавцов на Комаровке – как идет торговля? И узнать цены на самые популярные продукты: мясо, молочку, овощи и фрукты.

Мясо белого медведя

По прибытии мы сразу отправилась в мясные ряды. Так как народу под куполом Комаровки в обеденное время откровенно мало, внимания продавцов к потенциальным покупателям было предостаточно.

Фото: Myfin.by

Поблагодарив за предложение дегустации всяческих вкусностей, мы поинтересовались у Натальи Жгировской, лишь в сентябре ставшей ИП, а до того работавшей в мясных рядах продавцом, – «идет ли торговля»?

– Народ стал меньше покупать – наверно это связано с тем, что посевная на носу – много же людей хотят купить и деревья, и семена. Это тоже траты. А Пасха? А пост? Есть те, кто его соблюдает, – у нас каждый год торги в это время плохие.

Но если этот год сравнить с прошлым, то он лучше – в 2020-м была первая волна COVIDа и людей не было совсем. Сейчас, хоть статистика не менее печальна, народ повеселее ходит. А год назад 3-4 покупки за день – это было «свята».

Фото: Myfin.by

Даже в пост самым ходовым товаром у Натальи Михайловны является «мясо белого медведя» – сало. «Его можно съесть кусочек и насытится, а колбасы можно и полкило съесть и через час опять идти к холодильнику. Народ все больше натуральные продукты покупает – сало, кровяную колбасу, сальтисон. Я четверть века тут торговала, но лишь в сентябре осмелилась и стала работать на себя. И не жалею! Ведь ко мне приходят люди, которые уже внуков вырастили – и с ними ко мне ходят», – поведала Наталья Михайловна.

Товар у работника с Комаровки с 26-летним стажем – от разных поставщиков – как частников, так и государственных мясокомбинатов: «Набор большой, выбор огромный, но так как спрос сейчас маленький, поэтому все в небольших количествах делается и малыми партиями привозится – чтобы все свежее было».

А по осени она торгует даже продукцией из дичи, от охотников: «Лосиная колбаса, оленина, вяленая колбаса из дикого кабана – ежегодно этот нестандартный набор у нас появляется. И за этими деликатесами гурманы приходят годами», – рассказала Наталья Михайловна.

По ее словам, раньше, до пандемии и закрытия границ, многие постоянные покупатели постоянно брали у нее сало: «В Америку, на Брайтон-Бич сало – это обязательный гостинец». Как так – поинтересовался журналист, помянувший сцену из «Брата-2» – как можно его провезти в США?

Фото: Myfin.by

«Наши люди могут все. Умудряются даже белорусское сало контрабандой в Америку провезти. В тот же Израиль оно постоянно ездило, и не с гастролями, – ведь там-то ничего подобного не купишь. Ухать-то уехали, а вкусы-то остались!», – рассказала Наталья Жгировская.

Мясокомбинаты поднимают цены

Ее коллега Лариса стала за прилавок лишь год назад, став совмещать работу директора фирмы и продавца. По ее словам, народу сейчас мало лишь в будние дни, а в выходные заметно больше.

«Все зависит от зарплат – вот выплатят числа 10-го деньги, так и поток покупателей заметно шире будет. Это ассортимент примерно одинаково продается – что мясо, что сало, что колбасы, а вот людей в начале любого месяца мало», – рассказала она.

Решившая не так давно попробовать хлеба продавца Лариса не жалуется – времена не лучшие, но жить можно. Ее фирма закупает продукцию в основном у фермеров и частников, но торгует и продукцией мясокомбинатов. Вся она ежедневно проходит проверку в лаборатории Комаровского рынка:

«На весь товар у меня есть сертификаты качества. Раньше у меня было много колбасных точек, потом чуть поменялся профиль. Меня многие поставщики знали, предлагали свою продукцию. А нам остается выбирать – с кем работать», – рассказала Лариса.

Фото: Myfin.by

Директор фирмы и продавец в одном лице поведала и о том, что цены на весь спектр товаров растут постоянно – несмотря на указания властей не поднимать их: «То один мясокомбинат поднимает цены – на 50 копеек, рубль, два, то другой. Это идет постоянно, каждый год».

Цены в мясных рядах (за кг):

Сало – 10 – 25 рублей;

Сало, копченое ольхой – 25 рубля;

Вырезка телячья – 39,50 рублей;

Филе индейки – 40 рублей;

Индейка со свининой – 26 рублей;

Колбаса из индейки – 30-36 рублей;

Рулет из индейки – 14 рублей;

Колбаса «Палермо» говяжья – 40 рублей;

Бастурма говяжья – 40-46 рублей;

Говядина сыровяленая – 40 рублей

Говядина нежирная – 40 рублей;

Полендвица «деревенская» – 36 рублей;

Полендвица «рождественская» – 35,90 рублей;

Корейка – 20 рублей;

Колбаса печеночная – 16 рублей;

Колбаса «деревенская» – 30 рублей;

Колбаса кровяная с гречкой – 14,90-16,50 рублей;

Колбаса говяжья – 25,90 рублей;

Колбаса «Бабушкин рецепт» - 34-35,90 рубля;

Язык в шпике – 25 рублей;

Язык «праздничный» – 33,50 рублей;

Грудинка – 17,90-18,90 рублей;

Рулет «поросятина молочная» – 17 рублей;

Язык в ушах – 29 рублей;

Сальтисон «домашний» – 14,90-17,90 рублей;

Филей «саксонский» – 34 рубля.

ЗОЖ – не про нас

В молочных рядах, где торгуют не кефиром да молоком с молокозаводов, а собственной продукцией, было пустовато. То ли покупателей мало и продавцы не привозят из-за этого свою продукцию, то ли к обеду распродали ее и отправились домой, к своим коровкам.

Фото: Myfin.by

Ольга продает собственную продукцию, привозя ее из агрогородка Крупица (за Самохваловичами) дважды в неделю. «Мои родители-пенсионеры держат две коровы, а творог, сметану, масло, делаю я. Привожу по 25-30 кг творога, летом больше, разной жирности. Минчане предпочитают тот, что пожирнее. Процент не скажу – лаборатория его не определяет. Сметаны – литра по 4, масла – 1-1,2 кг, топленого - грамм по 800», – рассказывает Ольга.

«Попробуйте молодую брынзу – утром только подоила корову», – зазывает приятного вида дама. Знакомимся и удивляемся не только факту того, что еще утром вкуснейший сыр был «в корове». Оказалось, что живущая в Пуховичском районе Валентина Николаевна более 30 лет назад бросила минскую квартиру и переселилась в глушь.

«Вы придите сюда, когда я приезжаю со своим товаром! Во-о-от такую очередь сфотографируете. Я три раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье) приезжаю, – около 11, и примерно к двум часам все продаю. У меня 10 коров в лесу ходят, я на хуторе в Пуховичском районе живу – деревня Заперинье в 7 км от трассы Слуцк-Старые Дороги. Дою аппаратом, работников нет – сами вкалываем как проклятые. Как говорится, в колхозе богатым не будешь, а горбатым – точно», – шутит Валентина Николаевна.

Ее «норма» – 30- 50 кг творога, 1,5 кг брынзы, 15 литров молока. Сметану в этот раз она не привезла – учится ее грамотно делать – на повышение квалификации отправили приемные дети.

Фото: Myfin.by

«Всего я воспитала (с племянниками) 35 детей. А творог вожу на Комаровку с года постройки этого купола – с 1980-го. После Чернобыля я с мужем и тремя детьми переселилась на хутор в чистую зону, чтобы спасти их и от радиации, и от загазованного столичного воздуха. Бросила 4-комнатную квартиру на Рафиева, и поехала жить в лес», – говорит Валентина Николаевна.

Со временем семья занялась фермерством, но сейчас отказалась от этого – возраст и нажитые болячки не дают возможности.

«Мне уже 66, держим для себя хозяйство. Страшно бросать все это. Во-первых, у меня приемные дети, они приезжают – есть где их принять и чем покормить. Ну и заработок какой-никакой», – говорит Валентина Николаевна.

Цены в молочных рядах:

Творог – 10 рублей

Сметана – 5 рублей (за 0,5 литра)

Масло – 25 рублей

Сыр – 30-35 рублей

Брынза – 25 рублей

Меняю диплом на прилавок

Продавец зелени, 20 лет работающая на рынке, отметила, что людей на рынке стало меньше. «По сравнению со временем, когда у белорусов были деньги, процентов на 50 меньше покупателей».

Ее коллега Татьяна подобными наблюдениями поделиться не может, так на рынке без году неделя: «Я заканчиваю строительный техникум. Сейчас у меня диплом, и я решила устроиться на подработку. Работаю две недели – все отлично: коллектив хороший, веселый, и с деньгами неплохо. А сегодня просто день нетоварный – холодно, мало людей на улице», – рассказала она о причинах недовольства коллег.

Муж с женой из деревни Залесье Дзержинского района выращивают в подсобном хозяйстве белорусские сорта картошки («Скарб», «Королева Анна», «Вектор») и несколько раз в неделю привозят урожай на Комаровку. «Все сорта родят хорошо, а урожайность мы не меряем. Есть картошка с высоким и низким содержанием крахмала, - люди любят разную, и мы соответственно выращиваем всякую», –делятся они с журналистом секретами коммерческого успеха.

Фото: Myfin.by

Вся картошка – по 1,80 рубля. За раз (а приезжают они по три раза в неделю) обычно продают по 30-50 кг. «В последнее время покупателей стало меньше. А сейчас еще и начало месяца – в эти дни всегда народу мало – зарплаты еще не выдали», – поясняют они.

Фото: Myfin.by

Рядом с «бульбай» – морковка, свекла, лук – все свое, «товарного вида», в среднем по 2,50 за кг. «Работаем впятером – бабушка помогает, дети у нас есть», – рассказывают они о семейном подряде из трех поколений.

Цены на овощи:

Картофель – 0,79 – 1,80 рубля;

Капуста – 1-1,20 рубля;

Капуста (ранняя) – 4,50 рубля;

Морковь – 1 - 2,50 рубля;

Лук – 1,50-2,50 рубля;

Свекла – 1-2,50 рубля;

Перец – 5,80 – 9,50 рублей;

Помидоры – 3,20-15 рублей;

Помидоры «черри» - 4,50-8,50 рублей;

Огурец – 3,50-7,50 рубля;

Редис – 6,50 – 8,50 рубля;

Дайкон – 4,99 рубля;

Чеснок – 12 рублей;

Чеснок (молодой) – 1,5 – 2 рубля (за головку);

Лук салатный (красный) – 4-12 рублей;

Кабачок – 3,50-7 рублей;

Пекинская капуста – 5 рублей;

Брокколи – 7 рублей;

Цветная капуста – 8,50 рублей;

Баклажан – 5-7,95 рублей;

Тыква - 3-8 рублей;

Редька (зеленая) – 1 рубль;

Редька черная – 1-2 рубля;

Петрушка – 15 рублей;

Укроп – 12-15 рублей;

Салат – 15 рублей;

Салат «айсберг» - 8 рублей;

Щавель – 15-20 рублей;

Кинза – 25-35 рублей;

Шпинат – 15-35 рублей;

Базилик – 50 рублей;

Тимьян - 50 рублей;

Розмарин – 50 рублей;

Мята – 40-50 рублей;

Руккола – 30-35 рублей;

Зеленый лук – 10-15 рублей;

Черемша – 1-3 рубля (за пучок);

Корень сельдерея – 7 рублей;

Квашеная капуста – 4 рубля;

Огурцы бочковые – 4 рубля;

Хрен – 5 рублей;

Имбирь – 12-20 рублей.

Дорогой интернационал

Завсегдатаи Комаровки знают, что в центре открытого рынка есть место, где продаются дорогие фрукты со всего света. С полдюжины точек, расположившихся друг против друга, продают одну и ту же продукцию по непривычным для рынка ценам.

Судите сами: Ананас (Коста-Рика) – 15 рублей за кг (вместо 2,5 – за «стандарт»), апельсин (Испания) – 8,90-9,50 рублей (3-5), мандарины (Израиль) – 7,90 рублей (3,50-4,50), лимон (Испания) – 8,50 рублей (5-6), киви (Греция) – 6,90 рублей (4-5), виноград (Перу) – 9-12 рублей (3,50 - 6), авокадо (Мексика) – 6,50 рубля (2-5), груша (Аргентина) – 5 рублей (3-4), голубика (Испания) – 79 рублей.

Фото: Myfin.by

Только греческая клубника стоит столько же – по 18-19 рублей.

Продавцы дорогого товара «держат оборону» и общаться отказываются, лишь подтвердив, что поставками всего ассортимента занимается одна фирма.

Фото: Myfin.by

Цены на фрукты:

Яблоко – 1,50-2,80 рубля;

Груша – 2,30-8 рублей;

Апельсин– 3-9,50 рублей;

Грейпфрут – 2,50-5 рублей;

Мандарин - 2,50-6,99 рублей;

Лимон 4-6 рублей;

Лайм – 15 рублей;

Виноград 3,50 – 15,50 рублей;

Ананас –2,5 рубля;

Авокадо – 2-6 рублей (за шт);

Гранат – 1,90-8,50 рублей;

Инжир – 20 рублей (за 8 шт);

Айва – 6,50-7 рублей;

Киви 3-7 рублей;

Клюква – 12-15 рублей;

Голубика – 65-79 рублей;

Клубника – 15,50-19 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина