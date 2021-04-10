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Россия отказалась от участия в заседании государств-членов ОБСЕ

  • 10.04.2021, 20:18
Россия отказалась от участия в заседании государств-членов ОБСЕ

РФ отказалась объяснять концентрацию своих войск у границ Украины.

Российская сторона отказалась участвовать в заседании государств-членов ОБСЕ по концентрации ее военных сил на границе с Украиной. Как пишет zn.ua, об этом сообщает представительство Соединенных Штатов в организации.

«Россия отказалась участвовать в сегодняшнем заседании ОБСЕ с Украиной, чтобы объяснить свою необычную военную концентрацию на границе с Украиной и в оккупированном Крыму», - говорится в сообщении Вашингтона.

Представительство США выразило сожаление из-за решения Москвы «не воспользоваться возможностью успокоить опасения и снизить риски, как это предусмотрено Венским документом».

Как сообщалось, Украина инициировала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведение специального заседания из-за наращивания войск возле границ. Заседание инициировано в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что Россия стягивает войска к границе Украины, в том числе со стороны временно оккупированного Крыма. 5 апреля Россия начала контрольную проверку боеготовности своих войск.

Президент Владимир Зеленский считает это скорее «игрой мускулами», чем реальной угрозой, однако украинская армия готова к любым провокациям, подчеркнул он. Накануне в южных районах Украины объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты госграницы.

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