Сегодня - Международный день Движения Сопротивления
- 10.04.2021, 20:24
Все мы знаем про отвагу и героизм белорусских партизан.
Что такое Движение Сопротивления? Это борьба с фашизмом всеми способами. Во всех странах. Эта борьба выковала героев. Она была ожесточённой и страшной, пишет телеграм-канал «Баста!».
Антифашистская пропаганда и агитация, издание и распространение подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, партизанская война.
Сегодня мы вспоминаем героев сопротивления: варшавских повстанцев, белорусских партизан, французских, итальянских...
И нам пора осознать, что мы снова лицом к лицу с фашизмом.
Мы принимаем эстафету у наших предков. Мы гордимся ими и продолжим бороться.