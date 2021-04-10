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Сегодня - Международный день Движения Сопротивления

  • 10.04.2021, 20:24
Сегодня - Международный день Движения Сопротивления
Фото: «Белсат»

Все мы знаем про отвагу и героизм белорусских партизан.

Что такое Движение Сопротивления? Это борьба с фашизмом всеми способами. Во всех странах. Эта борьба выковала героев. Она была ожесточённой и страшной, пишет телеграм-канал «Баста!».

Антифашистская пропаганда и агитация, издание и распространение подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, партизанская война.

Сегодня мы вспоминаем героев сопротивления: варшавских повстанцев, белорусских партизан, французских, итальянских...

И нам пора осознать, что мы снова лицом к лицу с фашизмом.

Мы принимаем эстафету у наших предков. Мы гордимся ими и продолжим бороться.

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