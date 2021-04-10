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Ученые зафиксировали меняющие научные представления космические вспышки

  • 10.04.2021, 20:25
Ученые зафиксировали меняющие научные представления космические вспышки

Специалисты проанализировали данные радиотелескопов в Японии в период с 2017 по 2019 годы.

Астрономы зафиксировали гигантские выбросы энергии у пульсара в Крабовидной туманности, сила которых изменяет научные представления о процессах внутри нейтронных звезд. Как пишет lenta.ru, oб этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые проанализировали данные прибора NICER на МКС и радиотелескопов в Японии в период с 2017 по 2019 годы. За весь период наблюдения была получена информация об активности пульсара в рентгеновских и радиолучах, продолжительность одновременного покрытия обоих спектров составила полтора дня. В общей сложности астрономы записали активность нейтронной звезды в течение 3,7 миллиона оборотов и зарегистрировали 26 тысяч гигантских космических радиоимпульсов.

Оказалось, что во время гигантских радиовсплесков яркость пульсара в рентгеновских лучах увеличивалась лишь на четыре процента, что слишком мало и создает проблему для теоретических моделей. Астрофизики предложили объяснение, согласно которому радиовспышки происходят в результате процессов, производящих излучение различного спектра, и общая энергия таких выбросов в десятки или сотни раз выше той, что ограничена только радиолучами.

Крабовидная туманность и пульсар в ее центре располагаются примерно в 6500 световых годах от Земли, в созвездии Тельца. Они образовались в результате сверхновой, свет которой достиг Земли в июле 1054 года. Нейтронная звезда вращается с частотой 30 раз в секунду, а в рентгеновских и радиоволновых диапазонах она входит в число самых ярких пульсаров на небе.


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