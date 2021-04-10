Невероятная история ребенка из деревни в Воложинском районе, который стал президентом Израиля 6 10.04.2021, 20:47

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После развала СССР Шимон Перес не раз посещал Вишнево и разговаривал с земляками на белорусском языке.

Кем может стать подросток из небольшой деревни в Воложинском районе? Трактористом? Учителем? Программистом? Это предел мечтаний? Нет. Одному еврейскому мальчику удалось стать отцом нового государства. «Салідарнасць» рассказала о невероятной судьбе Шимона Переса (1923-2016), «ястреба» и «голубя», рыцаря и мудреца.

В Вишнево он провел первые 11 лет своей жизни. «Сёма любил командовать и говорил с нами по-белорусски», – вспоминает Зенон Пудакевич, в детстве гонявший мяч с будущим израильским лидером. В то же время еще до эмиграции семьи Перских Шимон успел благодаря деду, раввину Цви Мельцеру, проникнуться еврейской культурой и сознанием.

В Палестине место под солнцем евреям приходилось добывать потом и кровью в буквальном смысле слов. Но тех, кто остался в Вишнево ждала страшная судьба. Все родственники Перских были сожжены заживо фашистами в синагоге. Шимон же не просто выжил, но стал легендой, совершив ради Израиля невозможное не раз и не два.

Что бы сказал уважаемый читатель, если бы ему предложили заняться незаконным приобретением оружия? Согласились бы немногие. Перес же, не имея никакого опыта в этой стремной сфере и даже не зная английского, не только взялся за дело, но и с блеском выполнил порученную миссию. В противном случае война за независимость оказалась бы весьма скоротечной и с предсказуемым исходом.

Когда Шимон (на тот момент сотрудник министерства обороны) получил опасное и сложное задание, у его товарищей патронов имелось лишь на 6 дней боевых действий... Меньше, чем за год, 24-летний энтузиаст обеспечил своих соратников внушительным арсеналом, позволившим не только отбить атаки 7 арабских государств, но и взять под контроль новые территории.

«Мы покупали танки, самолеты и артиллерийские орудия, часто у подозрительных персонажей, внушавших ужас», – писал Перес в автобиографической книге «Робким мечтам здесь не место». Выбора не было: ведь в то время действовало международное эмбарго на поставки вооружений на Ближний Восток.

Несмотря на молодость, уроженец Вишнево стал заметной фигурой в правительственных кабинетах.

«У меня три причины [доверять Пересу]. Он не лжет. Не говорит плохо о других людях. И если стучит в мою дверь, обычно это означает, что у него появилась новая идея», - говорил Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля.

От нелегальных поставок оружия Перес перешел к масштабным проектам внутри страны. Его идея создать в Израиле пятидесятых авиационную отрасль поначалу встретила критику и насмешки: мол, мы даже велосипеды не можем производить. Однако, преодолевая колоссальное сопротивление, Шимон совершил прорыв.

Параллельно Перес двигал еще один амбициозный проект – создание ядерного реактора. Это было необходимо как из экономических, так и оборонных соображений. «Построй мы реактор – враги никогда бы не поверили, что мы это сделали в мирных целях»,– за этой фразой видна усмешка Шимона. Так и вышло. В результате наличие у Израиля реактора стало сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров. Хотя на первом этапе против этой идеи опять же ополчились многие местные деятели.

«У нас не было ни денег, ни инженеров, ни поддержки со стороны сообщества физиков, кабинета министров или военного руководства», – вспоминает Перес. И всё же он нашел все необходимые ресурсы, чтобы сделать Израиль ядерной державой.

«Я не жалею ни об одной своей мечте. Единственное, что меня печалит сейчас, – я не мечтал о большем», - говорил Шимон Перес.

Отдельного упоминания заслуживает роль Переса в спецоперации по освобождению самолета с заложниками в Энтеббе. Израильское правительство пришло к выводу, что единственным выходом являются переговоры с боевиками. Против был лишь Перес: «Своими уступками мы поощрим террористов на новые подобные акции».

Но просто сказать «нет» было явно недостаточно. В качестве альтернативы группа под руководством Переса, которую называли «Советом фантазеров», предложила план операции, вошедший в золотой фонд военного искусства. Стремительное точечное вторжение израильских спецназовцев в аэропорт, находящийся за тысячи километров от их страны, позволило спасти более 100 заложников при трех погибших.

«Нет безвыходных ситуаций. Есть только безвыходные люди», - говорил Шимон Перес.

Может сложиться впечатление, что достижения Переса связаны, прежде всего, с военной сферой. Но это далеко не вся правда.

Шимон говорил: «Мы всегда больше зависели от нашего ума, чем от мышц. Мы знали, что в нас самих спрятано намного больше сокровищ, чем можно найти в земле». И делал все, чтобы Израиль воспринимали как передовую технологическую державу, лоббируя госпрограммы для этого сектора и рассказывая о его достижениях везде и всегда. Перес создал Израильский инновационный центр, запустил национальную инициативу в области нанотехнологии и по сути стал крестным хай-тека в своей стране.

«Главное предназначение власти – помогать другим в стремлении идти вперед», - говорил Шимон Перес.

Кем только не побывал Перес: премьер-министром Израиля (дважды), министром обороны (дважды), министром иностранных дел (трижды), министром внутренних дел, министром финансов Израиля, министром связи Израиля, министром транспорта, министром абсорбции, министром развития Негева и Галилеи, министром регионального развития, министром по делам религий, министром информации и диаспоры.

Перес завершил свою политическую карьеру на посту президента. Снискав репутацию «ястреба» в годы, когда Израиль буквально выгрызал свое право на существование, Шимон впоследствии стал одним из главных «голубей». Его титанические усилия по продвижению мирных инициатив увенчала Декларация принципов, подписанная Израилем и Организацией освобождения Палестины. За эти соглашения Шимон Перес вместе с Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом получили Нобелевскую премию.

Увы, во многом достигнутые договоренности остались лишь на бумаге. Но попробовать точно стоило.

- Когда вы побеждаете, вам все аплодируют. Когда вы идете на компромисс, на вас обрушиваются с критикой. Это как разница между шекспировской и чеховской драмой. В шекспировской драме в конце все мертвы и лежат на земле, обагренные кровью, а у Чехова все до смерти устают от жизни, но почти всегда остаются в живых. Я предпочитаю остаться в живых, чем убивать или быть убитым без нужды, - считает Шимон Перес.

Насколько сильно этот человек стремился к миру, можно судить по тому, что в 85 лет он написал стихи, на основе которых была создана песня Ray of Hope, которую исполнил всемирно известный тенор Андреа Бочелли. Её иногда называют «Молитвой о мире».

Эпичный диалог Переса с Путиным – еще одно свидетельство тому, что для израильского политика тема мира и сотрудничества стала высшим смыслом. Увы, как показали дальнейшие события, российский президент оказался глух к доводам Шимона.

Даже после отставки с поста президента в 91 год Шимон продолжал вести активную общественную жизнь, Кстати, свой уход из политики он сопроводил самоироничным роликом, который не помешало бы посмотреть одному белорусскому политику.

…После развала СССР Шимон не раз посещал Вишнево. И тоже разговаривал с земляками на белорусском.

«Каждый из нас должен смотреть вперед, а не назад. Мир изменяется с огромной скоростью. И никто не может издать приказ остановить эти изменения», - считает Шимон Перес.

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