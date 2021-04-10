Переговоры Зеленского и Эрдогана длились три часа 5 10.04.2021, 21:01

3,272

Встреча проходила в закрытом для журналистов режиме.

В Стамбуле завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает «Гордон».

Беседа двух лидеров продолжалась около трех часов, она проходила в закрытом для журналистов режиме. Как рассказывал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак каналу "Украина 24", Эрдоган и Зеленский сегодня встретились тет-а-тет.

Среди тем их разговора – ситуация на Донбассе, двустороннее сотрудничество.

"После окончания встречи начнется заседание совета, у нас очень большая делегация, которая представляет практически все отрасли – и экономические, и военные, очень насыщенная программа, очень хороший визит, мы уже чувствуем, как нас тепло принимают. Мы чувствуем поддержку Турции все время, думаю, сегодня будет подписан ряд важных документов", – говорил Ермак уже после начала встречи двух президентов.

Контекст:

Визит Зеленского в Турцию проходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе и стягивания российских войск возле границ Украины. Накануне поездки президент РФ Путин созвонился с Эрдоганом. Говорили в том числе о ситуации на Донбассе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».