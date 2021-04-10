закрыть
10 апреля 2021, суббота, 22:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Переговоры Зеленского и Эрдогана длились три часа

5
  • 10.04.2021, 21:01
  • 3,272
Переговоры Зеленского и Эрдогана длились три часа

Встреча проходила в закрытом для журналистов режиме.

В Стамбуле завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает «Гордон».

Беседа двух лидеров продолжалась около трех часов, она проходила в закрытом для журналистов режиме. Как рассказывал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак каналу "Украина 24", Эрдоган и Зеленский сегодня встретились тет-а-тет.

Среди тем их разговора – ситуация на Донбассе, двустороннее сотрудничество.

"После окончания встречи начнется заседание совета, у нас очень большая делегация, которая представляет практически все отрасли – и экономические, и военные, очень насыщенная программа, очень хороший визит, мы уже чувствуем, как нас тепло принимают. Мы чувствуем поддержку Турции все время, думаю, сегодня будет подписан ряд важных документов", – говорил Ермак уже после начала встречи двух президентов.

Контекст:

Визит Зеленского в Турцию проходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе и стягивания российских войск возле границ Украины. Накануне поездки президент РФ Путин созвонился с Эрдоганом. Говорили в том числе о ситуации на Донбассе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина