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В Новополоцке почтили память Романа Бондаренко

  • 10.04.2021, 21:32
В Новополоцке почтили память Романа Бондаренко

В центре города появились портреты Героя Беларуси.

В Новополоцке помнят про убитого лукашистами героя Беларуси Романа Бондаренко. Такие трафареты вчера и сегодня появились на центральных улицах города, пишет телеграм-канал «Баста!».

Напомним, вечером 11 ноября Романа Бондаренко жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался, а вчера его похоронили.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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