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Для нефтяной экономики РФ запущен обратный отсчет

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  • 10.04.2021, 21:39
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Для нефтяной экономики РФ запущен обратный отсчет
Фото: Reuters

Российская нефтяная промышленность подошла к «исчерпанию своего естественного потенциала».

После 25 лет непрекращающегося экстенсивного роста нефтяная промышленность России подошла к «исчерпанию своего естественного потенциала», пишет finanz.ru.

Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, которую подготовило Минэнерго РФ.

Согласно документу, который цитирует ТАСС, близкий предел нефтянки связан прежде всего с изменением структуры и характера ресурсной базы, а также с ограниченным потенциалом увеличения спроса на российские нефть и нефтепродукты.

Увеличив добычу почти вдвое за четверть века и побив рекордны позднего СССР, Россия выйдет на нефтяной пик в 2027-29 гг, после чего «во всех сценариях <…> прогнозируется падающий характер добычи нефти», пишет Минэнерго.

Если сделка ОПЕК+ по ограничению поставок будет продлена на срок после апреля 2022 года, это может отодвинуть крайнюю точку, но ненадолго.

Помимо падающих возможностей добычи, нефтяная промышленность России будет испытывать нарастающее воздействие климатической и экологической политики, говорится в генсхеме.

Вероятным становится, введение в Европейском Союзе после 2025 года трансграничного углеродного регулирования импорта углеводородов. «Ожидается также ужесточение условий, увеличение стоимости и числа отказов в кредитовании новых нефтедобывающих проектов со стороны международных и европейских финансовых институтов», - цитирует ТАСС документ.

«Введение углеродного налога приведет как к дополнительным затратам при экспорте углеводородов, так и, возможно, к умеренному снижению конкурентоспособности России на европейском нефтяном рынке. Существует также риск, что углеродное регулирование импорта жидких углеводородов может быть введено до 2035 г. и в других странах мира», - говорится в генсхеме.

«Критичными для нефтяного рынка», признает Минэнерго, становятся сокращение потребления нефтепродуктов в сегменте автомобильного транспорта. Декарбонизация мировой энергетики, согласно генсехеме, может привести к падению экспорта российской нефти на 3,5% к 2025 году, на 9,9% - к 2030-му, на 18,1% - к 2035-му и 25,7% - через 20 лет.

«Вероятность реализации рассматриваемого риска постоянно увеличивается, - говорится в документе. - В 2020 году был объявлен целый ряд амбициозных планов по декарбонизации со стороны компаний и государственных органов ключевых стран - потребителей российской нефти и нефтепродуктов, в том числе стран ЕС и Северо-Восточной Азии».

При этом ускоренное снижение углеродного следа может привести к отмене реализации крупных долгосрочных проектов в новых центрах добычи нефти в России, так как срок окупаемости таких проектов может оказаться неприемлемым для инвесторов, прогнозирует Минэнерго.

«Несмотря на то, что достижение пика мирового спроса на нефть прогнозируется не ранее 2030-2035 годов, возрастают риски прохождения этого пика в более ранний период, а также существенного снижения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е гг. В 2020-2021 гг. указанные риски усилились под влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, негативное воздействие которой на мировое потребление нефти и основных нефтепродуктов может сохранится вплоть до 2023-2024 годов», - говорится в проекте документа.

Нефтяной отрасли России «необходимо готовится к переходу мирового рынка нефти в состояние долгосрочной стагнации или снижения спроса», предупреждает Минэнерго.

Эти факторы, по мнению ведомства, будут способствовать как усилению международной конкуренции за рынки сбыта, так и снижению инвестиционной привлекательности нефтяной промышленности.

На данный момент на Россию приходится 6% мировых запасов нефти и 20% - газа. Валовая стоимость разведанных полезных ископаемых в недрах составляет 28 триллионов долларов, то есть 1900% ВВП страны. Три четверти этой суммы приходятся на нефть, газ и уголь, подсчитали в Счетной палате РФ.

При нынешнем уровне добычи (550 млн тонн в год) запасов нефти хватит на 35 лет, а газа - на 50. Впрочем, две трети нефтяных месторождений приходится на трудноизвлекаемую нефть, расположенную преимущественно в Арктике (60%). Ее добыча стоит дорого и требует современных технологий. Если исключить малорентабельные залежи, нефти в стране осталось на 20 лет, оценивает СП. Что касается газа, то качественные запасы («сухой газ» - практически чистый метан, не содержащий тяжелых гомологов) также «существенно ниже» общих.

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