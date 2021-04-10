Завтра в Беларуси будет до +21°С 10.04.2021, 21:41

Прогноз погоды на 11-12 апреля.

11 апреля погодные условия в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы; лишь ночью и в первой половине дня в северо-западных районах страны скажется влияние фронтального раздела, пишет pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь ночью в основном по северо-западу, а днем местами по Витебской области прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от -1°С по юго-востоку до +6°С по западу страны, днем +13..+19°С, по юго-западу республики воздух будет прогреваться до +21°С.

12 апреля погоду в стране в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем в западных и восточных районах скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Преимущественно без осадков, лишь днем местами в западных и восточных районах кратковременные дожди. Ветер южной четверти умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью от 0°С по юго-востоку до +8°С по западу, днем она составит +13..+20°С.

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