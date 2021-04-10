38 миллионов убытка и 800 миллионов долга: Что происходит с «Гомельстекло» 10.04.2021, 21:53

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Большие надежды властей провалились.

Белорусские чиновники любят повторять, что отказ от используемых другими странами мер по противодействию распространению COVID-19 позволил «сохранить» белорусскую экономику. Тем не менее еще летом 2020 года председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в числе организаций, пострадавших от пандемии, назвал ОАО «Гомельстекло». Как закончило 2020 год это предприятие, разбирался «Флагшток».

На «Гомельстекло» у белорусского правительства были большие надежды. Десять лет назад предприятие было включено в госпрограмму развития промышленного комплекса до 2020 года. На организацию производства по промышленной переработке стекла было выделено 115 млн BYN.

Однако модернизация прошла не так, как хотелось. В результате в декабре 2015 года в соответствии с распоряжением Лукашенко министерство финансов внесло в качестве денежного вклада Республики Беларусь в уставный фонд ОАО «Гомельстекло» 14 млн BYN. Эти средства были направлены на завершение финансирования инвестиционного проекта «Модернизация действующей линии по производству полированного стекла и организации его промышленной переработки».

Модернизация тяжело отразилась на финансовом состоянии предприятия. Несколько лет подряд «Гомельстекло» было одним из наиболее убыточных акционерных обществ Гомельской области. Ситуация начала исправляться с 2017 года, когда предприятие впервые после модернизации вышло на рентабельную работу. В прошлом году предприятие и вовсе вошло в топ-5 самых прибыльных акционерных обществ Гомельской области.

Казалось, что все нормализовалось, но тут пришла пандемия. «Гомельстекло» в одночасье превратилось из одного из самых прибыльных в одно из самых убыточных предприятий региона. Начисленные проценты по уплате за кредиты превысили прибыль, полученную от текущей деятельности. В результате убыток до налогообложения составил почти 9 млн BYN.

Ситуацию еще более усугубило изменение отложенных налоговых обязательств. Речь идет о налогах прошлых лет, от уплаты которых предприятие ранее было избавлено. В результате чистый убыток за 2020 год составил 37,9 млн BYN.

Громадные убытки продолжают ухудшать финансовое положение предприятия. Общий размер задолженности «Гомельстекло» за год вырос с 500 до 800 млн BYN. Это значит, что в дальнейшем суммы, выплачиваемые по процентам по кредитам, еще больше возрастут. А значит, проблемы прошлых лет в дальнейшем будут наслаиваться как снежный ком.

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