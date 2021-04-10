Германия и Франция призвали Путина выполнить политические и военные обязательства в рамках ОБСЕ 10.04.2021, 22:02

Страны отреагировали на то, что РФ проигнорировала заседание ОБСЕ относительно ситуации на границе с Украиной.

Страны-члены ОБСЕ Франция и Германия призвали Россию пересмотреть свою позицию и выполнить свои обязательства в рамках Венского документа, после того, как она проигнорировала заседание ОБСЕ относительно ситуации на границе с Украиной, говорится в заявлении двух государств. Об этом пишет zn.ua.

"Мы хотели бы призвать Россию воспользоваться механизмами консультаций, предусмотренными ОБСЕ и Венским документом, с которыми согласилась и Россия, и взаимодействовать конструктивно и в духе Хельсинки со всеми заинтересованными государствами-участниками ОБСЕ. Поэтому мы призываем Россию пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои политически-военные обязательства в рамках ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Германия и Франция указали на то, что масштабное перемещение российских войск возле границы с Украиной вызывает обеспокоенность как у этих двух стран, так и, собственно, самой Украины. Было отмечено, что Россия могла бы развеять такую обеспокоенность, предоставив объяснения. И именно для этого специально создан раздел III Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе, подписантом которого является и Россия. Согласно ему, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.

"Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещение российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украиной вопросы не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила", - отмечается в заявлении.

Кроме того, было отмечено, что Германия и Франция продолжат свои усилия в рамках Нормандского формата, и указано на необходимость полного выполнения Минских договоренностей. "Будьте уверены, что обязательства Франции и Германии не пошатнутся", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Украина инициировала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведение специального заседания из-за наращивания войск возле границ. Заседание инициировано в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.

Напомним, 30 марта главнокомандующий ВСУ заявил о том, что Россия стягивает войска к границе Украины, в том числе со стороны временно оккупированного Крыма. 5 апреля Россия начала контрольную проверку боеготовности своих войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».