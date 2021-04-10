закрыть
10 апреля 2021, суббота, 22:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Германия и Франция призвали Путина выполнить политические и военные обязательства в рамках ОБСЕ

  • 10.04.2021, 22:02
Германия и Франция призвали Путина выполнить политические и военные обязательства в рамках ОБСЕ

Страны отреагировали на то, что РФ проигнорировала заседание ОБСЕ относительно ситуации на границе с Украиной.

Страны-члены ОБСЕ Франция и Германия призвали Россию пересмотреть свою позицию и выполнить свои обязательства в рамках Венского документа, после того, как она проигнорировала заседание ОБСЕ относительно ситуации на границе с Украиной, говорится в заявлении двух государств. Об этом пишет zn.ua.

"Мы хотели бы призвать Россию воспользоваться механизмами консультаций, предусмотренными ОБСЕ и Венским документом, с которыми согласилась и Россия, и взаимодействовать конструктивно и в духе Хельсинки со всеми заинтересованными государствами-участниками ОБСЕ. Поэтому мы призываем Россию пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои политически-военные обязательства в рамках ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Германия и Франция указали на то, что масштабное перемещение российских войск возле границы с Украиной вызывает обеспокоенность как у этих двух стран, так и, собственно, самой Украины. Было отмечено, что Россия могла бы развеять такую обеспокоенность, предоставив объяснения. И именно для этого специально создан раздел III Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе, подписантом которого является и Россия. Согласно ему, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.

"Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещение российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украиной вопросы не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила", - отмечается в заявлении.

Кроме того, было отмечено, что Германия и Франция продолжат свои усилия в рамках Нормандского формата, и указано на необходимость полного выполнения Минских договоренностей. "Будьте уверены, что обязательства Франции и Германии не пошатнутся", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Украина инициировала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведение специального заседания из-за наращивания войск возле границ. Заседание инициировано в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.

Напомним, 30 марта главнокомандующий ВСУ заявил о том, что Россия стягивает войска к границе Украины, в том числе со стороны временно оккупированного Крыма. 5 апреля Россия начала контрольную проверку боеготовности своих войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина