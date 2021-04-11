закрыть
11 апреля 2021, воскресенье, 11:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Иран запустил модернизированные центрифуги для обогащения урана

3
  • 11.04.2021, 8:32
Иран запустил модернизированные центрифуги для обогащения урана

Запуск произошел в прямом эфире местного телевидения.

Президент Ирана Хасан Рухани в субботу в прямом эфире наблюдал за запуском усовершенствованных центрифуг для обогащения урана - ключевого компонента для создания ядерного оружия. При этом Рухани заявил, что Иран по-прежнему привержен принципу нераспространения ядерного оружия, сообщает «Голос Америки».

Противоречивое заявление Рухани прозвучало в тот день, когда в стране отмечался Национальный день ядерных технологий, во время которого по государственному телевидению показали закачку урана в почти 200 центрифуг и испытания других устройств на подземной атомной электростанции в Натанзе.

«Еще раз подчеркиваю, что вся наша ядерная деятельность носит мирный и невоенный характер», - сказал Рухани во время церемонии, на которой было представлено более 130 достижений, которых удалось достичь Ирану с помощью ядерных технологий в медицине, энергетике и сельском хозяйстве.

Сегодняшнее событие стало последним в серии нарушений условий «ядерной сделки», подписанной в 2015 году Ираном и ведущими мировыми державами.

США и Иран договорились о втором раунде переговоров через посредников в Вене на следующей неделе, чтобы попытаться вернуть Иран к соблюдению «ядерной сделки». Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций, однако Вашингтон предупреждает, что такие требования могут завести переговоры в тупик.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента, который разговаривал с журналистами в пятницу, сказал, что многосторонние переговоры о ядерной сделке возобновятся в середине следующей недели в Вене. Первый раунд переговоров завершился в тот же день, посредники из Евросоюза передали послания двух стран.

Представитель Госдепартамента охарактеризовал переговоры, состоявшиеся на этой неделе, как «продуктивные, деловые и конструктивные». Источник рассказал, что посредники из ЕС перемещались между двумя отелями, доставляя сообщения делегациям США и Ирана.

«Мы обменялись идеями о принципах, которыми США будут руководствоваться при снятии санкций», - сказал дипломат. По его словам, американская сторона не представила список конкретных санкций, которые могут быть отменены, а иранская сторона не представила список шагов, которые она была бы готова предпринять, чтобы прекратить нарушение ядерной сделки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина