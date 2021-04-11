Иран запустил модернизированные центрифуги для обогащения урана 3 11.04.2021, 8:32

Запуск произошел в прямом эфире местного телевидения.

Президент Ирана Хасан Рухани в субботу в прямом эфире наблюдал за запуском усовершенствованных центрифуг для обогащения урана - ключевого компонента для создания ядерного оружия. При этом Рухани заявил, что Иран по-прежнему привержен принципу нераспространения ядерного оружия, сообщает «Голос Америки».

Противоречивое заявление Рухани прозвучало в тот день, когда в стране отмечался Национальный день ядерных технологий, во время которого по государственному телевидению показали закачку урана в почти 200 центрифуг и испытания других устройств на подземной атомной электростанции в Натанзе.

«Еще раз подчеркиваю, что вся наша ядерная деятельность носит мирный и невоенный характер», - сказал Рухани во время церемонии, на которой было представлено более 130 достижений, которых удалось достичь Ирану с помощью ядерных технологий в медицине, энергетике и сельском хозяйстве.

Сегодняшнее событие стало последним в серии нарушений условий «ядерной сделки», подписанной в 2015 году Ираном и ведущими мировыми державами.

США и Иран договорились о втором раунде переговоров через посредников в Вене на следующей неделе, чтобы попытаться вернуть Иран к соблюдению «ядерной сделки». Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций, однако Вашингтон предупреждает, что такие требования могут завести переговоры в тупик.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента, который разговаривал с журналистами в пятницу, сказал, что многосторонние переговоры о ядерной сделке возобновятся в середине следующей недели в Вене. Первый раунд переговоров завершился в тот же день, посредники из Евросоюза передали послания двух стран.

Представитель Госдепартамента охарактеризовал переговоры, состоявшиеся на этой неделе, как «продуктивные, деловые и конструктивные». Источник рассказал, что посредники из ЕС перемещались между двумя отелями, доставляя сообщения делегациям США и Ирана.

«Мы обменялись идеями о принципах, которыми США будут руководствоваться при снятии санкций», - сказал дипломат. По его словам, американская сторона не представила список конкретных санкций, которые могут быть отменены, а иранская сторона не представила список шагов, которые она была бы готова предпринять, чтобы прекратить нарушение ядерной сделки.

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