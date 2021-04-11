Удавка для Таракана затягивается 11.04.2021, 8:38

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Апрельские тезисы.

Хунта в домике. Есть такое состояние, когда хочется забиться под одеяло, чтобы тебя никто не нашел. А там, вроде, может быть, наверное, пронесет. Что-то изменится - и мама не накажет. Но не выйдет, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Мы уже писали про тернистую дорогу в Пекин. Она пока не просматривается. Очень хочется на следующей неделе в Баку. Но там что-то медлят с окончательным подтверждением. Нурсултан тоже пока под вопросом. В гости по-прежнему никто не едет, кроме российских губернаторов.

Надо хотя бы имитировать бурную деятельность, чтобы Массандре было что по телевизору показывать. Вот пригласили посла Индии, чтобы пригласить премьер-министра, который в Беларусь уже несколько лет едет. И все никак не доедет.

Раньше дед встречался с послами максимум два раза (если это не посол России; даже Китай не удосуживался частых аудиенций) - общей кучей при вручении верительных грамот и перед отъездом. И то не каждому давали такую привилегию.

Теперь снизошли... Точнее скатились. Нужно заполнять затянувшуюся паузу в международных контактах хоть чем. Хоть каким-то послом. Вон, даже Украина «предательски» не согласна в Минске встречаться.

Согласимся с Суздальцевым. Встреча с послом - это унизительно и не уровень руководителя страны. Точнее, как раз текущий уровень дипломатии Беларуси, которой предстоит пройти очередной оптимиздец.

Кстати, МИД очень болезненно переживал оптимизацию 2017 года. Макей-старший упирался и не хотел сокращать никого, но его «друг» Рыженков воспользовался ситуацией и организовал «мониторинг» деятельности МИД. Нашли пару косяков и отрезали около 30 процентов, хотя сначала речь шла о 10. Когда Макею сообщили решение, он свалил на полдня из МИДа. Это еще раз к вопросу о тотальном поражении Макея в кулуарной борьбе.

Теперь МИД ждет «плановый», как отключения БелАЭС, оптимиздец. Сократить персонал в европейских посольствах (зачем советники по политическим вопросам – политики-то нет), ту же Аргентину можно вообще закрыть, например (размер экономии – тысяч 400-500 долларов; именно во столько обходится одно посольство в год). Открыть Хошимин и Мумбаи. Самим не смешно?

Самое веселое в этой ситуации то, что на место уволенных и уволившихся в прошлом году профессионалов с высокими моральными стандартами уже успели набрать, кого смогли, чтобы заткнуть бреши. Так вот, теперь тем, кто пойдет под нож, банально некуда будет возвращаться.

Отсидеться и быть «самыми умными» или над «схваткой усидеть» не получилось. Еще раз напомним слова Черчилля: «чиновник, выбирающий между позором и отставкой, получит и позор, и отставку. Для системы вы никто, расходный материал. Денег хватает уже не всем. Даже лояльным. Скоро закончатся для суперлояльных. Додипломатились.

А впереди маячат санкции. После активности Штатов зашевилился и Евросоюз с четвертым пакетом. США напомнили, что «Беларуськалий» вышел из «Белнефтехима», а было бы неплохо вернуть его под санкции тоже (хотя там и без санкций все не очень хорошо). Удавка затягивается.

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