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РФ перебрасывает танки из Пскова в оккупированный Симферополь

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  • 11.04.2021, 8:53
  • 4,900
РФ перебрасывает танки из Пскова в оккупированный Симферополь
Иллюстрационное фото

Кремль оставляет без тяжелой техники северо-западное направление.

Российская Федерация перебрасывает военную технику из Пскова за более чем 1 850 километров во временно оккупированный Симферополь. Об этом в своем Telegram-канале пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Из далекого Пскова, за более чем 1 850 км, со станции 76-й ГДШД перебрасывают танки в солнечный Симферополь. Ближе ничего найти не смогли? И главное, что же это, получается – оголяют северо-западное направление? А если НАТО нападет?», — написал Александр Коваленко.

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