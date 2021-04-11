закрыть
11 апреля 2021, воскресенье, 11:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли уникальные инструменты, которые меняют представления о цивилизации древней Австралии

1
  • 11.04.2021, 9:46
  • 3,118
Ученые нашли уникальные инструменты, которые меняют представления о цивилизации древней Австралии

Артефактам — свыше 35 тысяч лет.

В Австралии группа археологов обнаружила уникальные костяные инструменты в известной на весь мир пещере Риви в Кимберли на западе страны. По предварительным оценкам, возраст находки от 35 до 46 тысяч лет.

Об этом сообщил сайт Cosmosmagazine.

Были обнаружены восемь костяных орудий. Часть из них нашли в тех слоях породы, которые датируются периодом более 35 тысяч лет назад. На сегодняшний день это самые старые инструменты, которые были обнаружены на территории Австралии.

Ученые пришли к выводу, что данные инструменты активно использовались для производства различных изделий из растений и кожи. Также ими выкапывали и обрабатывали смолу. Могли использовать эти орудия и для охоты.

В раскопках принимали участие исследователи сразу из нескольких университетов, в частности: Университета Гриффита, Университета Западной Австралии, Австралийского национального университета. Профессор Мишель Лэнгли из Университета Гриффита заявил, что эти орудия были в характерном для коренных австралийцев наборе инструментов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина