Ученые нашли уникальные инструменты, которые меняют представления о цивилизации древней Австралии 1 11.04.2021, 9:46

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Артефактам — свыше 35 тысяч лет.

В Австралии группа археологов обнаружила уникальные костяные инструменты в известной на весь мир пещере Риви в Кимберли на западе страны. По предварительным оценкам, возраст находки от 35 до 46 тысяч лет.

Об этом сообщил сайт Cosmosmagazine.

Были обнаружены восемь костяных орудий. Часть из них нашли в тех слоях породы, которые датируются периодом более 35 тысяч лет назад. На сегодняшний день это самые старые инструменты, которые были обнаружены на территории Австралии.

Ученые пришли к выводу, что данные инструменты активно использовались для производства различных изделий из растений и кожи. Также ими выкапывали и обрабатывали смолу. Могли использовать эти орудия и для охоты.

В раскопках принимали участие исследователи сразу из нескольких университетов, в частности: Университета Гриффита, Университета Западной Австралии, Австралийского национального университета. Профессор Мишель Лэнгли из Университета Гриффита заявил, что эти орудия были в характерном для коренных австралийцев наборе инструментов.

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