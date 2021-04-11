Павел Латушко призвал Yara прекратить бизнес с диктатурой 3 11.04.2021, 9:53

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Правительству Норвегии принадлежит 36,2% акций, продолжающей сотрудничать с ОАО «Беларуськалий».

Лидер НАУ Павел Латушко обратился к норвежским властям с требованием повлиять на бизнес, сотрудничающий с диктатурой, сообщает пресс-служба политика.

Народное антикризисное управление (НАУ) направило представителям норвежской власти письмо, в котором просит поддержать требование белорусов разорвать контракт с «Беларуськалием». Документ направлен в Министерство торговли, промышленности и рыболовства, Министерство сельского хозяйства, Либеральную партию, к норвежским депутатам, а также в посольства Норвегии в странах Европы.

– Разрыв контракта – вынужденная мера, – говорит руководитель НАУ Павел Латушко. – Это право Yara, основанное на их кодексе этики, который должен применяться западными компаниями в отношениях с предприятиями, на которых массово нарушаются права рабочих. У нелегитимной власти есть один выход – прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных, привлечь виновных к ответственности и назначить новые, открытые и свободные выборы. Иначе давление будет только нарастать.

Как политик я солидарен с членами стачечного комитета в отстаивании своих прав, права на свободу. В своей деятельности я буду всецело это поддерживать конкретными шагами, – обещает Павел Латушко.

В письме подчеркивается, что белорусы многократно обращались к руководству компании Yara с просьбой приостановить текущие контакты с «Беларуськалием» и воздержаться от подписания новых соглашений до прекращения массовых репрессий.

Соответствующую петицию к руководству Yara подписало уже 85 тысяч белорусов. НАУ также напоминает, что норвежское правительство, как главный акционеров Yara (правительству Норвегии принадлежит 36,2% акций), до сих пор не инициировало проверку соответствия инвестиций Yara в Беларусь по критериям ответственного инвестирования ESG. И это на фоне того, что датские инвестиционные фонды избавились от белорусских гособлигаций из-за политической ситуации в стране и несоответствия этих инвестиций стандартам ESG.

НАУ призывает Норвегию предпринять конкретные шаги по пересмотру сотрудничества с «Беларуськалием», напоминая о фальсификации выборов в августе 2020 года и последовавшей за этим непрекращающейся ни на один день волне насилия со стороны властей.

НАУ также обращает внимание на ситуацию на самом «Беларуськалии»: участники стачкома были уволены, многие прошли через аресты, приговорены к уголовному наказанию, 30 человек были вынуждены покинуть страну. Администрация предприятия заменяет квалифицированных работников людьми из других подразделений, чьи навыки не всегда соответствуют новым должностям, что повышает опасность чрезвычайных ситуаций на производстве. Только с начала этого года на «Беларуськалии» случилось не менее семи происшествий.

В письме выражена надежда, что власти Норвегии проявят солидарность с народом Беларуси и повлияют на решение Yara о разрыве контракта с «Беларуськалием».