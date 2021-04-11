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Взрыв на «Октябрьской»: 10 фактов и выводов о теракте в метро

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  • 11.04.2021, 10:16
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Взрыв на «Октябрьской»: 10 фактов и выводов о теракте в метро

Вопросы, которые спустя 10 лет остаются без ответа.

11 апреля 2011-го в 17.56 в Минске на станции метро «Октябрьская» прогремел взрыв. На месте погибли 11 человек, всего в итоге жертвами теракта стали 15 человек. Количество пострадавших составило более 400 человек, пишет «Салідарнасць».

По данным следствия, самодельная бомба находилась в спортивной сумке, оставленной на перроне станции. Ее мощность в тротиловом эквиваленте – от 5 до 7 кг.

Коновалов и Ковалев

Виновными в совершении теракта в метро были признаны уроженцы Витебска токарь Дмитрий Коновалов и электромонтер Владислав Ковалев.

Также Коновалова признали виновным во взрыве на День Независимости в Минске в 2008-го, взрывах в Витебске в сентябре 2005-го. Ковалева признали соучастников в совершении теракта в метро и недонесении на Коновалова.

Оба в итоге были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны в марте 2012-го.

Раскол в обществе

В декабре 2011-го, после вынесения приговора Коновалову и Ковалеву, Независимым институтом социально-экономических и политических исследований был проведен соцопрос, итоги которого свидетельствовали о расколе в белорусском обществе в вопросе виновности осужденных.

Согласно итогам опроса, 43,4% респондентов посчитали фигурантов процесса невиновными, 37% опрошенных верили в их виновность, 19,6% затруднились ответить.

Причины недоверия

Скепсис значительной части общества можно объяснить как конкретными действиями властей во время следствия и суда, так и общим отношением к методам работы силовых структур.

По делу о взрывах в Витебске в 2005-м проходили братья Виталий и Юрий Мурашко, которых Александр Лукашенко назвал «охламонами, взорвавшими имитационное устройство». Судя по его словам, следователи сумели найти к задержанным подход: «Они думали, что их не найдут. Их быстро вычислили, нашли, и они уже рассказали, где брали порох и как хотели попугать людей».

Позже братьев пришлось отпустить, а в 2011-м ответственность за взрывы легла на Коновалова.

В 2006-м задержали молодофронтовца Павла Красовского, которого вскоре также пришлось отпустить.

В 2009-м в СИЗО попал художник из Молодечно Дмитрий Сухецкий, который неудачно сварил лак, лишившись пальцев и став подозреваемым в деле о взрыве в Минске в 2008-м.

После взрыва 3 июля процедуру дактилоскопии прошли более двух миллионов человек. И все напрасно, так как Дмитрий Коновалов, судя по официальной версии, смог ее избежать в 2008-м. Также были задержаны десятки оппозиционных активистов, бизнесмены.

Что касается дела 11 апреля, то вопросы у многих белорусов вызвал ряд моментов: быстрый суд и приговор, как и приведение его в исполнение; уничтожение улик; отказ Ковалева от показаний, полученных у него во время следствия — якобы из-за оказанного на него давления; сомнение в способности Коновалова собрать взрывное устройство, как и отсутствие для этого оптимальных условий. И многое-многое другое.

Был ли мотив у Коновалова

В обвинительном приговоре прозвучало: Дмитрий Коновалов совершил преступления с целью «дестабилизации обстановки и устрашения населения».

Эту формулировку и сам Коновалов неоднократно повторял на допросах во время предварительного расследования. При этом он внятно так и не пояснил, чем именно было вызванно желание «дестабилизировать обстановку» при помощи террора.

К слову, критики официальной версии указывали на одно любопытное совпадение: на следующий день после теракта тогдашний глава КГБ Вадим Зайцев озвучил три версии, первая из которых звучала как «дестабилизация обстановки в Беларуси».

Контекст

Взрыв в метро прогремел на фоне общей непростой ситуации в стране. Нарастающий финансовый кризис, процессы над участниками протестов 19 декабря 2010-го, первые акции «Стоп-бензин», угроза санкций со стороны Запада.

Альтернативные версии

Самые популярные из них можно разделить на две условные группы. В первом случае речь идет о попытке властей таким образом отвлечь внимание населения от комплекса проблем экономического и политического характера, упомянутых выше.

Во втором случае противники властей подозревают разборки в высших эшелонах власти.

Книга Груздиловича

Корреспондент Радыё Свабода Олег Груздилович регулярно освящал процесс из зала суда. Позже на основе собственных наблюдений и анализа судебных материалов он написал книгу «Кто взорвал минское метро?»

— Ответ на этот вопрос получился сам собой, не специально, потому что возникало все больше и больше сведений, когда книга уже писалась. Я ставил себя на место присяжного в суде, который внимает доводам следствия, а после его оставляют, и он должен дать ответ, виновен подсудимый или нет. Когда я все взвесил, то получилось, что Коновалов в теракте виноват, а Ковалев не виноват, но он мог знать о том, что случится, — говорил во время презентации книги ее автор.

Несмотря на такие выводы, прокуратура вынесла Груздиловичу предупреждение за «распространение недостоверной информации».

Людмила Ковалева

Людмила Ковалева, мать расстрелянного по делу о терроризме Владислава Ковалева, до последнего боролась за жизнь сына. И продолжает отстаивать его имя до сих пор. Она убеждена, что ни ее сын, ни Коновалов непричастны к трагедии в метро.

В 2012-м белорусские правозащитные организации признали Людмилу Ковалеву правозащитником года. Она стала лицом кампании за отмену смертной казни в Беларуси.

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