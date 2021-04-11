Мисс Беларусь Ольга Хижинкова поставила на место начальника ЦИП на Окрестина 3 11.04.2021, 10:36

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Фото: tut.by

Экс-пресс-атташе брестского «Динамо» объяснила, кто дискредитирует страну.

Экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала слова начальника ЦИП МОБ ГУВД Мингорисполкома Евгения Шапетько, сообщает «Трибуна» .

«Как же достал этот мрак и позор. Все, что действительности происходит на Окрестина, дискредитирует сильную и процветающую Беларусь, которую вы показываете на своих сайтах и ТВ. И дискредитируют ее не ненавистные вам змагары, а вы сами», – написала Хижинкова.

Напомним, на жалобы на условия в ИВС на Окрестина и в Жодино Шапетько ответил: «Как правило, исключительно только содержащиеся за нарушение порядка проведения массовых мероприятий лица не желают соблюдать распорядок дня, делать в камерах уборку. И только от них данные жалобы исходят».

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