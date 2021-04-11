Главный миф Бермудского треугольника: как заблудились и пропали пять самолетов 11.04.2021, 10:40

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В тот день случилось одно из самых загадочных авиасобытий в истории.

5 декабря 1945 года случилось одно из самых загадочных авиапроисшествий в истории: пять бомбардировщиков с экипажами бесследно исчезли в Атлантическом океане. Странные на первый взгляд обстоятельства инцидента привели к огромному количеству теорий, которые в основном связывали с Бермудским треугольником. Собственно, во многом именно этот случай и привел к популяризации теории о месте, где творится что-то непонятное. Однако реальность, как всегда, гораздо прозаичнее: пусть самолеты до сих пор не найдены, но уже точно известно, что произошло в тот день, пишет onliner.by.

Обычная тренировка

В американском штате Флорида у побережья Атлантического океана располагалась военная база Форт-Лодердейл. Здесь проходили подготовку пилоты морской авиации, которые летали на торпедных бомбардировщиках Grumman TBF Avenger — их использовали для уничтожения кораблей и подлодок. Самолеты в середине сороковых были относительно новыми: первые серийные поставки пришлись на начало 1942 года, в самый разгар Второй мировой.

Звену из пяти самолетов 5 декабря 1945 года предстояло выполнить тренировку: пролететь по определенному маршруту, сбросить бомбы в нужных точках и вернуться на базу. Задание ничем не выделялось, за день его выполняли разные экипажи десятки раз. Звено под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора было девятнадцатым — до него восемнадцать других групп выполнили в тот день похожий полет.

Пять самолетов вылетели в 14:10. Маршрут выглядел как треугольник: вылет из Форт-Лодердейл строго на восток, затем левый поворот на север, пересечение острова Большая Багама, а потом еще один левый поворот на юго-запад, полет по прямой — и самолеты вновь на базе. В четырех самолетах было по три человека, а в пятом Avenger экипаж состоял из двоих человек: один курсант отпросился с полета. Чарльз Тейлор был достаточно опытным пилотом: он провел в воздухе примерно 2500 часов, участвовал в боевых действиях. Несмотря на большую разницу в опыте по сравнению с курсантами, именно Тейлор допустит несколько фатальных ошибок, которые приведут к трагедии.

Компасы «отказали»

Через двадцать минут после вылета пять самолетов достигли точки, где нужно было сбрасывать бомбы. Судя по всему, задание выполнили без проблем. Самолеты продолжили двигаться на восток. Около трех часов дня появляются первые признаки беспокойства. Командир другого звена самолетов слышит переговоры, где звучат настораживающие фразы: «Я не знаю, где мы. Должно быть, мы потерялись после последнего поворота». Последний поворот, который они могли сделать — на север. В этом направлении они должны пролететь 140 километров, после чего развернуться на юго-запад в сторону базы. Получается, когда звено повернуло налево и двигалось на север, они шли параллельно побережью США.

Почти сразу о технических проблемах докладывает командир звена Чарльз Тейлор. Он утверждает, что оба его компаса вышли из строя. Это один из самых надежных приборов ввиду своей простоты, и даже поломка одного из них — событие чрезвычайно редкое. Но опытный летчик решил, что сразу два компаса неверно показывают направление. Тейлор говорит командиру другого звена: «Я пытаюсь найти Форт-Лодердейл, Флорида. Я над землей, но они [компасы] сломаны. Уверен, что я в Кис, но не знаю, где именно и как вернуться в Форт-Лодердейл».

Исследователей происшествия эти слова командира сильно удивили. Дело в том, что фраза не имеет никакого смысла: под Кис, очевидно, подразумевается архипелаг островов Флорида-Кис. Но он находится в сотнях километров к юго-западу от Бермудских островов. Avenger не могли попасть во Флорида-Кис по двум веским причинам: во-первых, они выполняли задание совсем в другой локации, во-вторых, даже если бы они заблудились и летели в неверном направлении, за час они не смогли бы достичь архипелага. Объяснение таким словам Тейлора оказалось очень простым: летчика недавно перевели в Форт-Лодердейл с базы в Майами, которая находится недалеко от Флорида-Кис. Командир просто перепутал названия и по привычке назвал архипелаг, который был ему знаком.

Странное поведение

Летчики в Форт-Лодердейл хорошо знали, как вернуться на базу при потере пространственной ориентации. Находясь в Атлантическом океане, им достаточно повернуть на запад: тогда они доберутся до суши, а затем уже вдоль береговой линии можно понять, куда двигаться дальше. Как быть, если компасы не работают? Здесь достаточно глаз: нужно просто лететь на заходящее солнце, тем более закат в то время наступал рано, и четырнадцать пилотов явно без особых трудностей смогли бы определить верное направление. Но по непонятной причине Тейлор не прибегнул к этому методу, все еще пытаясь сориентироваться, где именно он находится. Также на оценку ситуации повлияла испортившаяся погода: самолеты летели в густых облаках. Наконец, почему-то экипажи не предложили простое решение — сверить компасы на разных самолетах. Если только в одной машине показания неверные — логично предположить, что можно ориентироваться по остальным.

Как минимум один экипаж понял, что надо делать: «Черт, если бы мы просто полетели на запад, уже были бы дома». Однако командир звена повел самолеты на северо-восток, будучи уверенным, что они потерялись в Мексиканском заливе. Окажись это правдой, курс имел бы смысл: рано или поздно самолеты достигли бы полуострова Флорида, то есть оказались бы по другую сторону от берега, на котором расположен Форт-Лодердейл. Но в реальности пять Avenger находились севернее Багамских островов. Двигаясь на северо-восток, они лишь уходили вглубь Атлантического океана, отдаляясь от базы и суши в целом.

Дальнейшие переговоры Тейлора показывают, что он был убежден в своей правоте и не рассматривал другие варианты ситуации. Командир несколько раз сказал, что нужно и дальше двигаться на восток, но это было в корне неправильно. Исследователи происшествия считают, что остальные летчики, которые догадывались об истинном местонахождении, просто опасались вызвать гнев начальника. Все же они военные: дисциплина строгая, старший по званию всегда прав, приказы не обсуждаются. Однако есть версия, по которой один либо несколько экипажей все же ослушались приказа и повернули на запад. Но по какой-то причине они тоже не добрались до Форт-Лодердейл.

После трех часов в воздухе у самолетов стали подходить к концу запасы горючего. В один момент Тейлор все же скомандовал лететь на запад, но затем передумал: «Курс 270. Мы недостаточно продвинулись на восток; можем развернуться и снова полететь на восток». К шести часам вечера большой разницы уже не было: топлива для возвращения на базу у самолетов уже не хватило бы. Понимая это, командир произносит последнюю реплику: «Всем держаться вместе, будем приводняться, если не увидим землю. Снижаемся все, когда у первого самолета останется меньше 10 галлонов». Считается, что самолеты сели на воду, а затем затонули. Этим объясняется отсутствие обломков и масляных пятен: бомбардировщики пошли ко дну целыми, они не разрушились от удара о воду. Самолет не тонет мгновенно, и при удачном приводнении он может продержаться некоторое время на плаву. Но экипажам было неоткуда ждать помощи: они находились слишком далеко от суши.

Поисковый самолет тоже пропал

На поиски пропавшего звена сразу же отправили два спасательных самолета Martin PBM Mariner. Спустя примерно 20 минут один из них, с 13 людьми на борту, пропал с радаров. Перед этим экипаж не сообщал о неполадках. Исчезновение еще одного самолета лишь укрепило веру конспирологов в Бермудский треугольник. Хотя здесь было просто трагичное совпадение: Martin PBM Mariner взорвался в воздухе.

Эти летающие лодки использовались для патрулирования океана и спасательных операций, что предполагало большие баки для многочасового полета. С топливной системой у Martin PBM Mariner были проблемы: известны случаи утечки горючего. Если это произошло, то достаточно любой искры, чтобы тысячи литров керосина взорвались. В пользу версии говорит сообщение с грузового корабля в районе исчезновения самолета: моряки видели большую вспышку в небе, а затем обнаружили масляные пятна.

Следующим утром военно-морской флот отправил на поиски Martin PBM Mariner и пяти Avenger более 300 единиц техники — самолеты, корабли, лодки. Они исследовали более 300 тысяч квадратных миль и не нашли ничего. Вину за гибель пяти самолетов возложили на Чарльза Тейлора, который сбился с курса и повел звено в неверном направлении. Также встречается информация, что пилот и раньше допускал ошибки в навигации. Однако его все же назначили инструктором, то есть инциденты посчитали некритическими. Спустя два года с командира сняли обвинения: его мать, проведя собственное расследование, добилась реабилитации для сына. Причина инцидента официально считается неустановленной.

С тех пор энтузиасты провели несколько масштабных поисковых операций. Исследователи находили обломки разных самолетов, в том числе модели Grumman TBF Avenger. Однако после сверки серийных номеров становилось ясно, что самолеты не принадлежали звену 19. Всего в военное время на тренировочных полетах в этой области океана потеряли более 90 самолетов, и все они покоятся на дне. Учитывая большую глубину и площадь, где могут находиться Avenger звена 19, шансы найти их остаются невысокими.

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