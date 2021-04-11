Украинские военные заглушили российский беспилотник «Орлан-10», который пересек линию разграничения 1 11.04.2021, 11:16

1,488

Что происходит в зоне АТО?

Боевики российско-оккупационных войск продолжают дерзко нарушать режим прекращения огня и обстреливать украинские позиции в Донбассе. Накануне защитники Украины зафиксировали десять вражеских обстрелов, в том числе девять прицельных. А также один пролет беспилотника с пересечением линии разграничения, сообщает zn.ua.

Неподалеку от Пищевика оккупанты били из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде Песок и Широкино - из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки и Каменки - из гранатометов разных систем.

Позиции украинских защитников в районе Майорского российские наемники обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А вблизи Золотого-3 открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия, смертельное ранение получил один украинский военный. Еще одного бойца доставили в больницу с пулевым ранением, состояние раненого средней степени тяжести. Объединенные силы подавляли активность боевиков ответным огнем.

«В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА «Орлан-10» (производятся в РФ - ред.) с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника был своевременно подавлен», - рассказали в штабе ООС.

Представителям ОБСЕ сообщили о фактах нарушения режима прекращения огня российскими наемниками. По состоянию на утро 11 апреля вражеские обстрелы в Донбассе не фиксируются. Объединенные силы контролируют ситуацию на востоке страны и соблюдают режим прекращения огня.

8 апреля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили обострение в Донбассе. Меркель возложила ответственность за него на Кремль и призвала Путина к деэскалации ситуации на востоке Украины.

По мнению представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, новое обострение вызвано тремя причинами: учениями НАТО, новой холодной войной между США и Россией, а также желанием Кремля добиться уступок на нормандском саммите.

В Офисе президента Украины не исключают дальнейшую активизацию боевых действий в Донбассе. Так, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак открыто угрожал «началом конца Украины» в случае попытки силового освобождения части Донецкой и Луганской областей.

Однако в ВСУ не планируют освобождать временно оккупированные территории силой, приоритетным является политико-дипломатический путь деоккупации.

Ситуация на востоке Украины ухудшилась в конце прошлого месяца. 26 марта боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ под Шумами в Донецкой области, четверо украинских военных погибли, еще двое получили ранения. Оккупанты стреляли саперам в спину, провоцируя огонь по водонасосной станции, обеспечивающей водой жителей временно оккупированных и подконтрольных Украине территорий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».