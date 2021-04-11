Медики назвали самый эффективный овощ для выведения из организма токсинов
- 11.04.2021, 11:29
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Исследование с участием 300 добровольцев длилось 12 недель.
Медики установили, что брокколи нейтрализует негативное воздействие от загрязненного воздуха. Овощ богат питательными элементами и восполняет дефицит клетчатки, калия, витамина С и К. Также он содержит много белка, пишет u-news.com.ua.
Еще в 2014 году западные специалисты начали исследование, в рамках которого было решено изучить способность ростков брокколи нейтрализовать токсичные химические вещества в воздухе. Опыт длился 12 недель при помощи 300 добровольцев. Как оказалось, брокколи действительно помогает нейтрализовать воздействие от токсинов.
Стоит отметить, что с загрязнением воздуха связаны различные негативные последствия. Например, смерть от респираторных заболеваний, болезни легких и даже рак.