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«Водитель дважды засыпал за рулем»: пассажиры автобуса, который не пустили в Украину, рассказали о «незабываемой» поездке

  • 11.04.2021, 11:39
«Водитель дважды засыпал за рулем»: пассажиры автобуса, который не пустили в Украину, рассказали о «незабываемой» поездке

Приключения растянулись примерно на 36 часов.

Приключения того самого белорусского автобуса на украинской границе начались в ночь на 9 апреля и растянулись примерно на 36 часов. Позже украинская погранслужба сообщила, что все пассажиры оказались снабжены поддельными ПЦР-тестами и решается вопрос о возбуждении уголовного дела... Туристы, находившиеся в автобусе, рассказали нам, как разворачивался этот слишком лихой сюжет. Теперь поражаются отваге организаторов. И радуются своему везению — что вообще отпустили, пишет onliner.by.

Егор искал варианты, увидел рекламу, кликнул на предложение компании «Дольче трэвел».

Менеджер рассказал, что подвоха нет, все легально, с официальным договором и по «VIP-коридору». Более того, и изоляция по возвращении не нужна.

— Все это я несколько раз уточнял — он подтвердил, — вспоминает Егор.

В результате ехать решили с женой, 10-летним сыном и тещей. Перечислил 1000 рублей в качестве предоплаты, еще 447 необходимо было отдать представителю фирмы в автобусе. В сумму входили переезд, гостиница и экскурсии.

Пока все нормально: в назначенное время загрузились, поехали. К ночи были на границе.

— Белорусскую сторону прошли быстро, — говорит Егор.

— Как это? Запрещен же выезд…

— Они сказали, что у них есть какие-то основания. Тогда не объяснили какие. Это потом мы уже узнали... В общем, приехали на украинскую сторону, к «Доманово». Было уже где-то два ночи. Простояли там часов пять. Руководитель группы Николай вернулся от украинских пограничников и сообщил: по политическим причинам нас не пускают в Украину. Сказал, что ему показывали видео каких-то танков, боевых действий. Но предложил не расстраиваться и пообещал, что проведет через другой переход. Некоторые уже тогда перехотели во Львов, говорили: если это проблема — может, лучше вернуться? Но нет, решили ехать на другой переход.

На новой точке были около 10 утра 9 апреля. А вот здесь вопросы к выезжающим возникли уже на белорусской стороне.

— И тут Николай инструктирует: если что, мы «трудоустроены» в их организации. Причем не в «Дольче трэвел», а уже в каком-то «Экоглобусе». Якобы мы там работаем и нас направили в командировку. И показывает командировочные удостоверения, причем заполненные с ошибками. Мы стали спрашивать — что вообще происходит? Но он успокоил — ведь на предыдущем переходе нормально прошли, значит, и здесь пройдем.

В командировочных удостоверениях, которые раздали пассажирам (Егор говорит, что о существовании такого документа узнал только в этот момент. — Прим. Onliner), указана цель командировки: «Для выполнения работ предусмотренных трудовым договором в качестве участника съёмочного процесса в рамках коммерческого проекта рекламной направленности».

В итоге белорусскую сторону все-таки прошли. Снова добрались до украинской — переход «Дольск».

— Здесь у нас собрали паспорта, руководитель наш снова отправился беседовать. Когда вернулся, сказал: не стоит волноваться, скоро поедем дальше. Очередная инструкция от руководителя была такая: если не хотим проблем, нужно говорить, что проходили тест 7 апреля в 39-й поликлинике. Мы были в шоке: это не те деньги, из-за которых стоит волноваться. Не было никакой проблемы по-настоящему сделать эти тесты, если они нужны... Пограничники стали по одному забирать людей на беседу. Там украинцы нам объясняли: ребята, наши коллеги ночью предупредили, что группа белорусов с поддельными тестами пытается перейти границу. Говорили: ну вас же завернули, мы не хотели вызывать полицию — как вы набрались наглости и приехали еще сюда?

По словам Егора, украинские пограничники объяснили, что стопка тестов, которые им предъявил руководитель белорусской группы, изготовлена на копировальном аппарате на основании какой-то одной старой справки, в которую просто вносили разные имена. И сам мужчина, и его жена утверждают, что до этого не подозревали о существовании таких бумажек.

Потом прибыла полиция.

— Наш руководитель сообщил, что все эти справки пассажиры подделали. Но мы до этого момента и не знали об их существовании... Мы 36 часов провели в автобусе — без возможности умыться, поесть, попить. Все это длилось до ночи, пока полиция у каждого не взяла показания.

Судя по всему, украинцы вполне доброжелательно отнеслись к туристам. Егор рассказывает, что даже довезли его на служебной машине до какого-то магазина, чтобы он мог купить еды и воды ребенку.

В конце концов белорусов отпустили — хотя говорили, что могут держать пять суток. От старта поездки прошло больше 30 часов.

— У нас ко всему, начиная с Минска, был один водитель, — Егор продолжает перечислять напасти. — На обратном пути он два раза засыпал за рулем — я сидел впереди и видел, как он кивает. «Юра, Юра, проснись!» — опять взбодрился. Было просто страшно.

По возвращении в Минск начались ожесточенные контакты с теми, кто отправлял Егора и его семью во Львов. Они не завершены и сейчас — деньги пообещали вернуть в понедельник, но объяснения организаторов устраивают далеко не всех в группе.

— О компенсации речь не идет. Сказали ни в коем случае не обращаться в милицию, иначе у нас же будут проблемы, поскольку мы «подделали тесты», — рассказывает Егор. — Просто какие-то бесстрашные...

После поездки в мессенджере началось жаркое общение туристов с организаторами тура. Основной огонь на себя приняла директор фирмы «Хэппи уикенд тревел», выступившей оператором тура, — Алина Лаптенок. Она же — учредитель «Экоглобуса». Остальные фирмы, отправившие людей в этот путь, просто продали услугу.

Алина говорит, что тоже переживали, не спали... Ездили так с ноября, пограничников все устраивало, сотни туристов довольны. И за всю историю это первый автобус, который завернули, — Украина изменила правила, и не успели отреагировать.

Странные справки о ПЦР, объясняет Алина, до этой поездки вообще не считались официальным документом и даже не имели печати, поскольку Украина считала такие тесты «рекомендательными». Организаторы ни за что не решили бы ехать на другой переход, думая, что дело в этих справках, — полагали, что все из-за «политики». Этот разворот, конечно, был ошибкой.

Ситуацию с усталым водителем Алина объясняет так: при нормальном развитии событий второй подсел бы на украинской территории...

История, очевидно, не закончена.

И да, всем этим людям, не доехавшим до Львова, теперь, видимо, полагается 10-дневная самоизоляция.

Уточнение

После того как с 24 марта Украина упразднила деление стран на «красные» и «зеленые», каждому въезжающему иностранцу нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте не старше 72 часов.

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