Фильмы Навального получили премию кинокритиков «Белый слон» 1 11.04.2021, 12:08

Политика наградили в номинации «Событие года».

Документальные фильмы-расследования Алексея Навального наградили в номинации «Событие года» Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Церемония награждения транслировалась на YouTube, сообщает «Дождь».

«Много призов мне приходилось вручать в своей жизни, но впервые — и я надеюсь, что в последний раз — мы вручаем этот приз человеку, который сидит в тюрьме по заведомо ложному обвинению, настоящему политическому заключенному», — сказал президент Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен, вручая премию. Он объяснил номинацию фильмов Навального на премию тем, что они исполнены «настоящей страстью и неумолимой логикой».

Матизен подчеркнул, что накануне вручения «Белого слона» режиссер-документалист Виталий Манский подвергся нападению «бандитов, которым покровительствует милиция», а фестиваль «Артдокфест» в Петербурге сорвали полиция и Роспотребнадзор. «Вот в такой обстановке мы, к сожалению, живем», — заключил кинокритик.

Главный приз как лучший фильм получил «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Ранее режиссер требовал снять свой фильм с номинаций из-за того, что на премию выдвинули фильмы Алексея Навального.

«Дорогой Андрей Сергеевич, хоть вы отказались, сняли свой фильм с номинации, на самом деле вы не ставили фильм на номинацию, его вообще никто не выставляет на номинацию. Просто критики выбирают тот фильм из вышедших в прокат, который понравился», — сказал кинокритик Антон Долин, вручавший премию Кончаловскому.

Лучшим режиссером кинокритики посчитали создателя фильма «Пугало» Дмитрия Давыдова, а Валентину Чыскыырай-Романову наградили за лучшую женскую роль в нем. Премию за лучший сценарий получил фильм «Глубже», a Александр Паль, исполнивший в нем главную роль, стал лучшим актером. «Псих» Федора Бондарчука получил премию как лучший телевизионный сериал.

В середине марта вокруг выдвижения фильмов Навального на «Белого слона» в Союзе кинематографистов разгорелся конфликт. Экспертный совет премии сообщил о давлении Союза кинематографистов, который возглавляет Никита Михалков. Сам Михалков заявил, что ему «неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный». После этого его брат Андрей Кончаловский потребовал снять свой фильм с шести номинаций на премию

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