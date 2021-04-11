В России случилась ковидная катастрофа 14 11.04.2021, 12:23

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Издание New York Times опубликовало шокирующие цифры.

Избыточная смертность в России во время пандемии коронавируса, по подсчетам New York Times, в апреле-декабре 2020 года оказалась на 28% выше обычного.

По данным издания, за указанный период в России избыточная смертность составила 362 тысячи 302 человека. При этом по официальным данным с апреля по декабрь 2020 года в России от коронавируса умерли 57 тысяч 2 человека.

Показатели избыточной смертности ставят под сомнение заявления президента России Владимира Путина о том, что Россия лучше многих других стран мира справляется с пандемией и ее последствиями.

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