В России случилась ковидная катастрофа

В России случилась ковидная катастрофа14
- 11.04.2021, 12:23
- 13,720
Издание New York Times опубликовало шокирующие цифры.
Избыточная смертность в России во время пандемии коронавируса, по подсчетам New York Times, в апреле-декабре 2020 года оказалась на 28% выше обычного.
По данным издания, за указанный период в России избыточная смертность составила 362 тысячи 302 человека. При этом по официальным данным с апреля по декабрь 2020 года в России от коронавируса умерли 57 тысяч 2 человека.
Показатели избыточной смертности ставят под сомнение заявления президента России Владимира Путина о том, что Россия лучше многих других стран мира справляется с пандемией и ее последствиями.