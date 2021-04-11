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«Машина есть — гарантии и обслуживания нет!»

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  • 11.04.2021, 12:30
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«Машина есть — гарантии и обслуживания нет!»
Фото:av.by

Как владелец редкого авто попал в «ловушку» в Беларуси.

Некоторые автомобильные марки (например, Zotye) в Беларуси упоминать не принято, о других мало что говорят. Однако отдельные автовладельцы не дают о них забыть, рассказывая порой не очень счастливые истории. Случай Павла, который приобрел в июне 2018 года новенький Changan CS35, уже появлялся на страницах сайта av.by. Однако за более чем полгода эта история обросла новыми подробностями и требует своего продолжения.

Мужчина сознается, что уже устал обивать порог компании, продавшей ему автомобиль, строчить жалобы, вести переписку с китайской стороной и бесконечно звонить в сервис. У него созрело твердое намерение обращаться в суд, чтобы заменить некачественный автомобиль другим. А еще есть желание поделиться своим горьким опытом с белорусами. Ведь купить новый китайский кроссовер, а затем остаться без гарантии и обслуживания — это, увы, допустимо в нашей стране.

Небольшая ремарка. Первые автомобили китайской модели появились у нас еще в 2017-м. Дело в том, что сначала Changan продавали в автоцентре «РедМоторс», а когда там столкнулись с вялым интересом со стороны белорусов, то распродали последнюю партию, а дилерство передали другой компании. Павел же обслуживал свой «паркетник» как раз у «РедМоторс», и у него накопилось немало претензий и к качеству сервиса, и к отказу в гарантии. Однако позиция продавца неизменна: он больше не является дилером и сервисным партнером китайской марки, замечания владельца считает необоснованными и незаконными.

А воз и ныне там…

С момента нашей встречи с Павлом в августе 2020 года пробег Changan CS35 увеличился незначительно (с 57 до 62 тыс. км), а вот решение заявленных тогда проблем не сдвинулось с мертвой точки. Наоборот, ситуация даже усугубилась.

Фото:av.by

До сих пор проявляется шум, похожий на механический индикатор износа передних колодок; по причине того, что на СТО не обслуживали ручной тормоз, он болтается и не возвращается в исходное положение; колодки ручного тормоза имеют износ, поскольку их не обслуживали должным образом; топливная трубка все еще подвешена на хомутах; присутствует запах бензина в салоне при прогреве машины; происходит постоянный недожим сцепления.

— Представляете, они выдали мне машину, не предупредив, что там не работает ручной тормоз: колодки на сервисе ни разу не обслуживали! В итоге они заржавели. На последнем ТО в июле мастера отказались поменять передние тормозные колодки. Мол, они еще в допуске, хотя явно пищал индикатор.

— В середине июля «РедМоторс» прислал ответ на мое обращение. Там было указано, что шум, похожий на индикатор износа тормозных колодок, не считается неисправностью. В рамках планового ТО мне не порекомендовали замену передних тормозных колодок. В случае несогласия звали на повторный осмотр тормозной системы.

Фото:av.by

— История с трубкой, подвешенной на хомутах, имеет свое продолжение. Сначала они не могли привезти эту запчасть больше года, а когда наконец она появилась на сервисе, сперва записали нас на замену, а потом отказали! У меня даже есть запись разговора с мастером-приемщиком, которая доказывает этот факт. В настоящий момент трубка все еще подвешена на хомутах. Если фильтр отвалится, а потом возникнет малейшая искра — я взлечу на воздух! Заклинит колодки — унесет с дороги! Никакой бумаги о том, что авто небезопасно эксплуатировать, у меня нет. Получается, езжу на пороховой бочке на свой страх и риск.

— С кузовом тоже не все в порядке. К примеру, развилась коррозия на крышке багажника, под передней фарой, по кромке капота в местах соединения листов металла; заржавел замок капота, появился рыжий налет под сиденьями в салоне. Они были обязаны устранить ржавчину, но не желают даже записывать нас на осмотр.

У Павла зафиксирован телефонный разговор, где мастер-приемщик утверждает, что ему запрещено записывать конкретно этот CS35 (автомобиль оформлен на супругу) на осмотр кузова. С вопросом «Почему?» советует обращаться к руководству автоцентра. К слову, в сервисной книге нет никаких отметок об инспекции кузова, не указана даже замена радиатора печки. Просто пустая страница!

Фото:av.by

Машина есть — гарантии и обслуживания нет

По словам Павла, за последние полгода герои предпринимали многочисленные попытки попасть на обслуживание к «РедМоторс». Даже записались на плановое ТО, однако эта затея не увенчалась успехом. В ответ на обращение 12 января 2021 года их уведомили о невозможности принять автомобиль по техническим причинам.

Кстати, в «Мультимоторс», который является представителем Changan начиная с февраля 2020 года, они обращались тоже. Однако ответ не обрадовал: «Оказание услуги по проведению регламентного технического обслуживания не представлялось возможным по технологическим причинам — ввиду отсутствия на складе ряда необходимых запчастей».

— В разговоре они упоминали, что не станут брать на себя косяки бывшего дилера, который продал и обслуживал автомобиль. Что удивительно, они ссылаются на отсутствие фильтров и прочих расходников, хотя сейчас продают CS35 Plus, который по технической «начинке» практически идентичен нашей модели, за исключением катушек зажигания и ручного тормоза.

Фото:av.by

— Кроме того, они вроде бы не против принять автомобиль на обслуживание, но с гарантией дела обстоят так: мол, если Changan-Auto в России возместит им расходы, то они возьмут нас. Иначе это наши проблемы. Хотя гарантия действует 5 лет или 150 тыс. км с момента покупки. В ООО «ОПТИМАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ» обращаться не вижу смысла: они нам машину не продавали.

Переписка с китайцами тоже не принесла результатов. Поначалу китайская сторона поддерживала какой-то диалог и предлагала обратиться к другим дистрибьюторам марки, даже снять видеодоказательство, что с машиной что-то не так, наконец, сделать экспертизу. Какое-то время «вопрос решался, нужно было подождать ответ российского дилера». Однако потом общение сошло на нет, и сейчас наступило затишье.

По словам владельца, последний раз герои проходили обслуживание на сервисе «РедМоторс» летом 2020 года. С тех пор их отказываются принимать. Более того, они не могут дозвониться в автоцентр: сигнал обрывается после слов «Вас приветствует автосалон „РедМоторс“, официальный дилер Mitsubishi, Suzuki, Geely в Республике Беларусь…» Кстати, мы тоже пробовали позвонить по этому номеру, и… нам ответили!

— Похоже, нас внесли в черный список. Пытались достучаться с других номеров. Трубку поднимает девушка, но потом никто не перезванивает, — рассказывает Павел и демонстрирует десятки вызовов на смартфоне. — После ответа 12 января на новое ТО нас так и не записали. Есть ощущение, будто никто не хочет браться за эту машину.

Фото:av.by

«Не желаем обслуживать недовольных клиентов постоянно»

Однако больше всего Павла и его супругу задел ответ на их жалобу, оставленную в конце августа 2020 года. Если вкратце, то в своей претензии они написали, что 29 августа их уведомили: компания не является больше дилером. При этом не сказали, кто несет ответственность за эту машину, тем самым лишив гарантийного обслуживания авто, которое сейчас является небезопасным.

— Когда мы пришли в автоцентр, чтобы оставить очередную запись в книге жалоб и предложений, увидели там фразу, которая нас удивила! Мы даже сфотографировали ее — никто нам не запрещал это сделать. Она звучит так: «Дайте ответ, с какого дня мы не являемся дилером и не желаем обслуживать недовольных клиентов постоянно». То есть ответили вопросом на вопрос! Думаю, они специально тянут время, чтобы мы самостоятельно где-то поменяли масло, сделали ТО. А они потом заявят, мол, извините, снимаем вас с гарантии. Это же чистой воды мошенничество! Уже прошло два месяца — и вообще никаких звонков!

В марте текущего года Павел снова не прошел техосмотр (первый раз в июле — по причине неисправных тормозов). В диагностической карте написали: «Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы меньше установленной, а относительная разность тормозных колес рабочей тормозной системы превышает 30%». То есть автомобиль не соответствует требованиям.

В марте владелец авто не прошел техосмотр из-за тормозов.

— В итоге заменил передние и задние колодки на сторонней станции и заплатил за это около 180 рублей, хотя они заржавели по той причине, что их никогда не обслуживали на официальном сервисе. А что было делать? По словам сервисменов, передние колодки не достигли износа. Могу предъявить фото колодок и лапки ручного тормоза во время замены, чтобы вы увидели их состояние. Обратите внимание на тормозные суппорты — они даже не смазаны. Такой вот официальный сервис китайской марки!

Фото:av.by

— Есть еще трещина на лобовом стекле — мы уже заказали новое и ждем. Во время его замены будем фиксировать ржавчину по кузову. Продавец так и не предоставил нам информацию, кто и как делал «антикор», чтобы мы могли обратиться за устранением проблем.

— Какая разница, является сейчас «РедМоторс» дилером или нет. Это продавец, с которым нас связывают договорные отношения. Получается какой-то «бизнес по-белорусски»: продали машину, но никакой ответственности нести не хотят. Конечно, планирую подавать исковое заявление в суд, чтобы заменить некачественный автомобиль другим. Иного выхода я просто не вижу.

Несмотря на долгие и неприятные разбирательства с продавцом, Павел и его супруга в один голос утверждают: имей они возможность повернуть время вспять или обменять машину на другую — все равно купили бы Changan.

— Сам по себе автомобиль комфортный, надежный и проходимый. Пробег — чуть больше 60 тыс. км, а мы только заменили радиатор печки, и все. Коррозия кузова, скорее всего, связана с этой конкретной машиной. Будь нормальное обслуживание и реклама, «Чань Ань» дал бы фору «Джили» точно! На российских форумах пишут, мол, если нашли любой косяк дилера — тут же приезжает представитель марки, даже может забрать лицензию. У нас же все пущено на самотек, помочь не в состоянии и завод.

В компании «РедМоторс», куда мы в очередной раз обратились за комментарием, ссылаются на то, что уже давали исчерпывающие ответы на многочисленные обращения и претензии нашего героя (ознакомиться с ними можно в прошлой статье). Также повторно ответили, что расценивают поведение и действия супругов как потребительский экстремизм.

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