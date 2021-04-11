В революции побеждает всегда упорный 1 11.04.2021, 13:08

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Фото: ТАСС

Множиться. Сопротивляться. Подавлять все враждебное.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя о ситуации в Беларуси:

— Продолжаю наблюдать за метаморфозами беларусского общества. Протест после очередной серии сфальсифицированных "выборов" нелегитимного узурпатора стал мощным катализатором изменения сознания многих беларусов. Однако все еще остаются ошибочные суждения.

Самое главное из них – непонимание места в котором живут беларусы. А живут беларусы в тюрьме. В ментальной оккупации. Лукашистская хунта, как бетонная плита прижимает тело белоруской нации, не позволяя ему расправить плечи и встать на ноги.

Представьте ситуацию, что лукашизм просто исчезнет, и все внешнее воздействие кремля отключить. На год. На три. Спустя это время вы не узнаете Беларусь. Слетит к чертям все искусствено насаждаемое белорусам. Пойдет на дно все дедославие. Весь советизм. Вождизм. Треп пропагандонов. Лишаться работы тысячи идеолухов и тупых кивал. Страна вернет СВОИ национальные символы, а красно-зеленую тряпку вы сможете увидеть разве что ковриком у входа в общественный туалет. И произойдет это все само, без насаждения. Естественно.

Пропагандисты, оставшись без вливаний хунты окажутся на улице с протянутой рукой, или сбегут на восток вести третьесортные кукарачи для ватных кукариотов. Они никогда не смогут вписаться в рынок, они уже не вписываются в него.

А что, если в Беларусь вернуть международное право, суды, закон, капитал, людей? Я вот смотрю иногда тревел-блоги и часто подмечаю, как сотни тысяч выходцев из стран СНГ осели там, за бугром, и поднимают экономики чужих стран. А это ведь лучшие люди страны! Но это отдельная большая тема.

Лукашизм – это страшная болезнь. Чудовищная. Она поражает все органы государства. Превращает людей в уродливые растения, высвобождает худшие человеческие проявления, выпускает на первый план всю человеческую шваль народа. Те, кто должен находится в тюрьме или психбольнице, сейчас находятся в телевизоре и у руля власти. Мы теряем время и наблюдаем деградацию страны.

Советский человек должен быть истреблен ментально. Они уже осквернили несколько поколений белорусов и превратили наши земли в отстойник третьего мира.

Время идет. Наши враги не могут развиваться и эволюционировать. Это физически им не под силу. Все, кто двигает страну вперед являются экстремистами. Все, кто тащит страну в болото прошлого – на вершине власти. Пусть так. Впереди как раз новая цивилизационная революция, и хунта будет похоронена.

Что же делать сейчас? Продолжать оставаться белорусами. Множиться. Сопротивляться. Подавлять все враждебное. Отстаивать все белорусское. Побеждает не всегда сильный, но всегда упорный. Поэтому если надо отступите, увернитесь, затаитесь, но оставайтесь белорусами.

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